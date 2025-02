As negociações sobre a Ucrânia entre as delegações russas e americanas estão planejadas para amanhã, terça -feira, 18 de fevereiro, em Riad, capital da Arábia Saudita. É o que o jornal russo Kommersant reportou na noite de domingo. Um golpe duro para Emmanuel Macron, promotor do extraordinário top que está sendo realizado hoje para tentar devolver a UE ao caso russo-ucranina.

No sábado, o local político informou que, de acordo com algumas fontes, uma equipe de altos funcionários da administração do presidente dos EUA, Donald Trump, à Saudi Aarabia, foi iniciada para começar os preparativos para as negociações de paz sobre a Ucrânia. Para Kiev, as notícias das conversas na Saudita Aarabia foram uma surpresa, de acordo com o que foi dito por um político ucraniano.

Os representantes ucranianos chegaram à Arábia Saudita para uma visita de trabalho ontem, mas o escritório do presidente Volodyy Zensky disse que as reuniões não são esperadas com a parte russa até que um plano com os EUA seja elaborado para terminar a guerra. Uma fonte do governo ucraniano declarou ao serviço russo da BBC que a delegação ucraniana não foi convidada para Riad para as entrevistas e que Kiev não enviou negociadores. A capital saudita é considerada a sede de uma futura reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin, que pode ser mantido no final do mês.

A emissora americana NBC, afirmando “fontes informadas”, informou que os Estados Unidos pretendem manter várias entrevistas bilaterais nesta fase, com a Rússia e depois com a Ucrânia, e somente mais tarde organizam negociações conjuntas. Duas autoridades americanas confirmaram que a Ucrânia não foi convidada para as conversas na Arábia Saudita.

Ao mesmo tempo, eles explicaram que o governo de Donald Trump primeiro quer organizar uma reunião bilateral com a Rússia, depois uma reunião bilateral com a Ucrânia. Assim que os resultados dessas entrevistas bilaterais foram obtidos, será realizada um ciclo conjunto de entrevistas trilaterais. “Trabalhamos com ambas as partes igualmente. Queremos parar os assassinatos e continuar em paz permanente”, disse uma das autoridades americanas da NBC.