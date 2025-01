ONU alerta para ameaças muito reais à soberania, unidade e integridade territorial da Síria

Ele E alertou na quarta-feira sobre “ameaças muito reais” SíriaA soberania de Israel em meio ao recente colapso do Regime de Assad.

“A Síria está a tentar traçar um novo rumo após a queda do antigo regime há apenas um mês. As decisões tomadas agora determinarão o futuro durante muito tempo. Existem grandes oportunidades e perigos reais”, disse o Enviado Especial da ONU para a Síria. Geir Pedersen ele disse ao Conselho de Segurança.

Pedersen expressou a disponibilidade da ONU em fornecer apoio à Síria para “concretizar a próxima fase”.

Destacando as reuniões do novo governo com uma “ampla gama” de representantes e grupos na Síria, ele instou a administração a “estender a mão de garantias e confiança a todas as comunidades na Síria, encorajando a participação activa de todos na construção da Síria”.

“Há também ameaças muito reais à soberania, unidade e integridade territorial da Síria”, disse Pedersen, alertando para os contínuos ataques do grupo terrorista PKK/YPG e da sua afiliada SDF, ou Forças Democráticas Sírias.

“O nordeste, assim como parte da cidade de Aleppo, permanece sob o controle das FDS e das YPG”, disse ele.

“Continuo a apelar e a apoiar um maior desenvolvimento de todos os canais de diálogo e apelo a todas as partes para que encontrem um caminho a seguir sem confronto militar”, disse ele.

Pedersen expressou preocupação com “a contínua presença e atividade militar israelense, mesmo além da área de separação, em violação do acordo de retirada de 1974”.

ligando para o exército israelense Para acabar com as restrições à liberdade de circulação, o enviado da ONU sublinhou que “os ataques à soberania e à integridade territorial da Síria devem parar”.

Ele também exigiu que Israel acabasse com os ataques a civis e alertou que os ataques “comprometem ainda mais as perspectivas de uma transição política ordenada”.

“Congratulo-me com a recente emissão de uma nova licença geral temporária pelo governo dos EUA, mas inevitavelmente será necessário um trabalho muito mais significativo para abordar completamente as sanções e designações”, disse ele.

Pedersen observou que a Resolução 2254 do Conselho de Segurança, que incentiva um cessar-fogo e um acordo político, já não pode ser “aplicada literalmente”, pois afirmou que o regime de Assad não será incluído em quaisquer conversações futuras.

“É evidente que são necessárias uma nova abordagem e meses de reflexão em muitas frentes”, disse ele.

Chefe de ajuda da ONU, Tom FletcherEle exortou as nações a “aproveitarem a oportunidade deste momento”.

Ele observou três “desafios humanitários críticos”, tais como a necessidade de reconstruir os serviços essenciais, a protecção dos civis e a inclusão das mulheres e raparigas no processo de transição.

“A situação de segurança estabilizou, conseguimos retomar as nossas operações humanitárias numa escala muito maior”, acrescentou.

Fletcher também saudou os anúncios de ajuda à Síria por parte da ONU e da comunidade internacional, dizendo: “Precisamos garantir um fluxo eficiente de apoio para e através da Síria.”

“Isto significa que as sanções não devem impedir o apoio humanitário”, disse ele, saudando o recente anúncio dos EUA de uma nova licença geral para a Síria.

Enfatizando a necessidade de um “envolvimento activo” por parte do Conselho de Segurança e da comunidade internacional, disse: “Devemos apoiar o povo da Síria neste momento; a operação humanitária pode ter um grande impacto se formos sérios, ousados ​​e empenhados no apoio eles. “

O colapso do regime baathista de 61 anos na Síria, em 8 de Dezembro, coincidiu com uma escalada de ataques militares israelitas ao país.

O exército israelita começou a destruir infra-estruturas e instalações militares deixadas pelo exército do regime e expandiu a sua ocupação das Colinas de Golã sírias.

As forças israelenses, entrando na zona tampão em torno das Colinas de Golã, levaram a ocupação ainda mais longe, penetrando até 25 quilômetros (15,53 milhas) de Damasco.