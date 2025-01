A força de manutenção da paz da ONU na República Democrática do leste do Congo alertou sobre o risco de ataques com motivação étnica à medida que as condições se deterioram na região, atormentadas pelo legado do genocídio de Ruanda de 1994 e suas sequelas.

O aviso ocorreu quando um grupo armado apoiado pelas tropas de Ruanda assumiu o controle do aeroporto nas cidades sitiadas com borracha, disse uma fonte de segurança, que colocou a capital regional oriental à beira do outono.

“Os ataques de motivação étnica na região com uma história muito delicada devem ser levados a sério”, disse Vivian Van de Perre, vice -representante de operações da Força de Manutenção da Paz de Monusco, ao Conselho de Segurança da ONU através de VidessSink.

“Nos últimos quatro dias, o Escritório de Direitos Humanos documentou pelo menos um caso de motivação étnica linchando em um local (de pessoas deslocadas) em borracha”, uma cidade congolesa-chave na fronteira com o RDC-Rwanda que experimenta lutas intensas .

A cidade principal, no leste da República Democrática do Congo, tornou -se um campo de batalha dos combatentes do grupo armado M23 liderado pelo Tutsi e as forças de Ruanda entraram no centro de borracha na noite de domingo, após um adiantamento uma semana para a região.

A luta matou mais de 100 pessoas e feriu quase 1.000, de acordo com uma contagem de pedágios hospitalares da AFP, enquanto um enorme influxo de pessoas deslocadas exerceu mais pressão nas instalações médicas.

Um total de 17 forças de paz de uma força regional na África Austral e a missão da ONU do ONU RDC foram mortas na luta.

“Durante os últimos dias, Monusco recebeu muitas pessoas procurando refúgio, incluindo funcionários e vários elementos que entregaram seus braços”, disse De Perre, que usava uma bola azul e um colete de bola e foi ladeado por um soldado de manutenção de paz.

“As bases não podem acomodar o grande número de elementos de rendição e civis que procuram refúgio. Além disso, nossas bases não são seguras.

“Um número significativo de não -combatentes procurou refúgio nos campos de Monusco que precisam de alimentos, água e assistência médica, o que torna os suprimentos já limitados ainda mais”.

O enviado de Washington à ONU Dorothy Shea pediu que “ataques étnicos” terminariam e disse: “Não devemos permitir que (isso) se torne um conflito regional mais amplo”.