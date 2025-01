ONU profundamente preocupada com bebês morrendo congelados em Gaza

Ele E na segunda-feira expressou séria preocupação após o morte de um bebê de um mês bebê em Laço devido a hipotermiao que representa a oitava morte deste tipo em menos de três semanas.

“O Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) está profundamente preocupado com relatos de que um bebé de um mês morreu na Faixa de Gaza devido a hipotermia, de acordo com o Ministério da Saúde. Esta é a oitava morte infantil devido a o frio em menos de três semanas”, disse o porta-voz da ONU Stéphane Dujarric ele disse em uma entrevista coletiva.

Afirmando que tais mortes são “evitáveis” se a ajuda chegar às famílias em Gaza”, Dujarric disse que as hostilidades em curso de Israel em Gaza exacerbaram a crise humanitária, com relatos diários de vítimas civis e deslocamentos em massa.

Recordando o bombardeamento israelita de uma escola da ONU transformada em abrigo no fim de semana, ele sublinhou que “os civis e a infra-estrutura civil – incluindo trabalhadores humanitários, comboios e bens – devem ser protegidos de acordo com o direito humanitário internacional”.

Ele também lembrou as contínuas limitações das autoridades israelenses no acesso da ajuda às áreas sitiadas do norte de Gaza, dizendo: “Três tentativas da ONU de chegar a essas áreas nos últimos três dias, no sábado, domingo e hoje, foram rejeitadas”.

“Durante o fim de semana, foram planeadas 37 missões humanitárias lideradas pela ONU em toda a Faixa de Gaza. 12 destas missões foram facilitadas, mas outras 15 foram categoricamente negadas, nove foram impedidas e uma foi cancelada devido a limitações logísticas e operacionais.” .

Ele afirmou ainda que o saque armado de comboios de ajuda humanitária continua no sul e centro de Gaza, dizendo: “Oito caminhões de combustível foram confiscados ontem, dois dos quais já foram recuperados”.

“Mais uma vez, enfatizamos que, para impedir a pilhagem de suprimentos humanitários, Israel deve facilitar o fluxo de ajuda, combustível e bens comerciais para e dentro de Gaza, rapidamente e em grande escala, através de múltiplos pontos de entrada”, disse ele, apelando à restauração da segurança pública. para salvaguardar as operações de ajuda.

Questionado se a ONU recebeu uma explicação de Israel pelo seu ataque ao comboio do Programa Alimentar Mundial (PMA) perto do posto de controlo de Wadi Gaza no domingo, Dujarric disse: “Não creio que haja uma explicação para disparar contra um comboio claramente marcado de Israel.” Programa Alimentar, cujo movimento, ou talvez cujos movimentos, foram completamente coordenados com as forças de segurança israelitas.”

A guerra em curso de Israel contra o enclave forçou quase 2 milhões dos 2,3 milhões de residentes de Gaza a fugir de condições terríveis e a viver em tendas ou abrigos no meio de uma grave escassez de alimentos, água e suprimentos médicos.

Os militares israelitas continuaram uma guerra genocida em Gaza que matou quase 46.000 pessoas, a maioria mulheres e crianças, desde o ataque do Hamas em 7 de Outubro de 2023, apesar de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que apelava a um cessar-fogo imediato.