OpenAI responde à morte do denunciante Suchir Balaji em meio a acusações de assassinato | Notícias do mundo

A OpenAI emitiu uma declaração sobre a morte do ex-funcionário e denunciante Suchir Balaji, que foi encontrado morto em seu apartamento em São Francisco em novembro de 2024. Balaji, conhecido por levantar preocupações éticas sobre as práticas da empresa, supostamente estava em processo de expor o operações internas do gigante da IA ​​antes de seu desaparecimento.

A sua família, no entanto, expressou suspeitas sobre as circunstâncias da sua morte, alegando crime e exigindo uma investigação mais aprofundada.

Declaração oficial da OpenAI

Em 18 de janeiro de 2025, a OpenAI expressou pesar pelo falecimento de Balaji e o chamou de “membro valioso” da equipe. A declaração enfatizou a profunda tristeza e a dor contínua da empresa pela perda. “Continuamos a sentir profundamente a sua perda”, disse OpenAI.

“Entramos em contato com o Departamento de Polícia de São Francisco e oferecemos nossa assistência, se necessário”. A empresa também reiterou a sua convicção de que a aplicação da lei é a autoridade adequada para lidar com a situação, acrescentando que se absteria de fazer mais comentários por respeito à investigação.

Alegações de denunciantes e preocupações familiares

Balaji trabalhou na OpenAI por quase quatro anos e renunciou em 2023 devido à insatisfação com a mudança da empresa para um modelo com fins lucrativos. Antes de sua morte, ele havia alertado publicamente sobre questões éticas dentro da empresa, posicionando-se como denunciante.

Suas ações e declarações levantaram preocupações sobre as práticas da empresa de IA, especialmente em relação à transparência e à responsabilidade corporativa.

Embora as investigações iniciais sobre sua morte tenham concluído que foi suicídio, a família de Balaji negou veementemente essa conclusão. Eles pediram a intervenção do FBI, alegando que sua morte não foi autoinfligida, mas sim um assassinato seletivo. O Departamento de Polícia de São Francisco reabriu o caso como uma “investigação ativa”, mas nenhum detalhe adicional foi fornecido.

As declarações da mãe sobre assassinato e repressão

A mãe de Suchir Balaji, Poornima Rao, expressou abertamente sua crença de que a OpenAI desempenhou um papel na morte de seu filho. Numa entrevista emocionante, Rao acusou a empresa de orquestrar seu assassinato para esconder informações prejudiciais que Balaji havia descoberto. “Meu filho tinha documentos contra a OpenAI”, disse ele. “Eles o atacaram e o mataram. Alguns documentos até desapareceram após sua morte.”

Rao também destacou o comportamento de Balaji antes de sua morte, ressaltando que ele havia comemorado seu aniversário apenas um dia antes de sua morte, o que ela disse contradizer a narrativa do suicídio. “O que mais temos a oferecer, considerando que ele estava de bom humor?” ela questionou.

Alegações de encobrimento e falta de reconhecimento

Para complicar ainda mais as coisas, Rao acusou a OpenAI de suprimir potenciais testemunhas e impedir que a verdade viesse à tona. Ele alegou que até mesmo os representantes legais foram forçados a classificar a morte como suicídio. “Todo mundo está reprimido, ninguém está disposto a sair e dizer a verdade”, disse ele.

Rao também criticou a OpenAI por não reconhecer adequadamente as contribuições de seu filho para a empresa, principalmente seu trabalho no ChatGPT. Apesar de seu envolvimento significativo no desenvolvimento do modelo de IA, Rao diz que seus esforços não foram reconhecidos até depois de sua morte.

“Mesmo agora, a OpenAI não reconhece suas contribuições”, disse ele em entrevista ao usuário do X, Mario Nawfal.

Investigação em andamento e clamor público

A investigação sobre a morte de Suchir Balaji está em curso, com a sua família e apoiantes a pedirem uma investigação mais transparente e completa. À medida que as autoridades continuam a examinar o caso, as questões em torno da morte do denunciante continuam a levantar suspeitas, especialmente à luz da mudança da empresa para uma agenda mais focada comercialmente e das críticas francas de Balaji.

O caso gerou debates mais amplos sobre transparência e práticas éticas dentro de empresas de tecnologia, especialmente aquelas como a OpenAI, que estão na vanguarda da inovação em IA.