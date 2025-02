Operação Dunki – India hoje Impacto: repressão em massa em 40 agentes de viagens falsas em Amritsar

As licenças de 40 agentes de viagens foram canceladas em Amritsar dias depois que a TV da Índia hoje expôs os negócios de agentes de viagens duvidosos que levam taxas exorbitantes para as pessoas entrarem em países através de ‘Dunki Rotas’. Os agentes de viagem supostamente estavam envolvidos com cidadãos indianos que foram deportados recentemente dos Estados Unidos.

Essa repressão contra agentes de viagens falsas foi realizada de acordo com uma ordem do vice -comissário de Amritsar Sakshi Sahni. O ataque foi feito depois que mais de 300 índios, que foram deportados dos Estados Unidos e do Panamá, retornaram aos vôos de deportação no início deste mês.

A polícia de Amritsar também emitiu um aviso a 271 agentes de viagens na cidade que não renovaram suas licenças.

Os magistrados subdivisionais (SDMs) receberam instruções para inspecionar documentos nos escritórios de agentes de viagens e consultores de imigração. A polícia distrital foi solicitada a informar imediatamente o escritório do comissário em anexo, caso as queixas contra os agentes de viagens.

Os agentes de viagens receberam instruções para manter registros adequados em seus escritórios e garantir que não estejam trabalhando com documentos incompletos. Serão tomadas medidas rigorosas contra agentes de viagens não autorizados.

Houve uma reorganização da polícia nas últimas 48 horas, com um novo pessoal designado e, fora do registro, as fontes sugerem que uma operação de picada está em andamento.

Mais ação contra agentes em breve

As fontes disseram à TV da Índia hoje que mais medidas seriam tomadas contra agentes sem escrúpulos nos próximos dias.

Como aeronaves militares dos EUA desembarcaram com os deportados, 131 de 345 são de Punjab no início deste mês, o governo do estado formou uma equipe de pesquisa especial (SIT) para tomar medidas energéticas contra agentes de viagens fraudulentas que operam no estado. A sessão, liderada pelo diretor geral da polícia adicional (ADGP) Praveen Sinha, trabalha horas extras para localizar esses agentes.

“Até 131 pessoas (de Punjab) foram deportadas dos Estados Unidos. Destes, 127 foram deportados em vôos militares dos EUA e quatro chegaram a Amritsar ontem. Far, 17 casos foram registrados e três agentes de viagens foram presos”. Sinha disse à Índia hoje TV.

Ele também disse que a ‘Operação Dunki’ da televisão da Índia hoje foi chamada à sua atenção e ele analisará o relatório.

“A papelada dos agentes de viagens está sendo revisada minuciosamente em Punjab, e a consciência está se estendendo para garantir que as pessoas não tentem migrar ilegalmente, incentivando -as a seguir procedimentos legais adequados”, disse Sinha.

Governo de Punjab, a oposição reage

O Punjab possui um sistema único com a Lei de Regulamentação da Profissão de Viagens do Estado que regula agentes de viagens, empresas de ingressos e consultoria. Desde a sua criação, foram registrados 3.300 casos, a maioria dos quais envolve agentes de viagens sem licença.

O ministro da NRI, Kuldeep Dhaliwal, conversou com a TV da Índia hoje sobre a ação tomada pelo governo da AAP nesse sentido. “De 5 a 23 de fevereiro, 17 FIR foram apresentados contra esses agentes. Somos rigorosos e estamos tomando medidas contra quem apresenta uma queixa por escrito. Temos sido difíceis com esses agentes”, disse ele.

O Congresso do MLA Bawa Henry também disse: “A migração em busca de melhores oportunidades não é inerentemente ruim, mas devemos criar o ambiente certo, oferecer educação de qualidade e fornecer emprego para que nossos filhos permaneçam em Punjab. A migração em Punjab vem acontecendo desde que o 1920 e 1930, no entanto, o governo fez pouco em campo.

Ele disse que deve haver um caminho legal através da colaboração entre agentes de viagens e o governo.

“Inicialmente, o problema estava concentrado em Doaba, mas agora também se estendeu a Malwa e Majha. Os agentes envolvidos acabarão sendo exonerados. Os FIRs arquivados há pouco tempo, o processo simplesmente continua”, disse ele.