Operação Paloue: O único objetivo da esquerda é bloquear tudo

Daniele Capezzone 31 de janeiro de 2025

Absolutamente não é bonito ou encorajador, para o Pasdaran do antmelonismo, os três cenários eleitorais publicados por Youtrend ontem no Repubblica. Em Supersinetsis: De qualquer forma, é um desastre para os links do centro na política a seguir. O primeiro cenário, quebrado junto com as oposições como em 2022, com os Grillini em si e separam os centristas: resultado, novo triunfo da lei do junho do centro. Segundo cenário, com apenas os centristas fora da aliança: resultado, ainda um sucesso muito claro do centro -que ainda permaneceria capaz de pegar a maioria absoluta nas duas salas. Terceiro cenário, todos acumulados, campo muito grande: resultado, no meio -apenas perdem um assento senatorial na maioria absoluta nos dois ramos do Parlamento.

Por fim, na presença da certificação da pesquisa de um líder da esquerda, éramos mais graves pelo fato de que todo o debate – nessas partes – parece girar em elementos táticos e políticos puros, apenas interessantes para os habitantes dos habitantes dos palácios romanos: ou seja, como a primeira construção da aliança empilhando todos (tese de Schlein-Prodi) ou se, em vez da coalizão, todos na véspera dos desperdícios de voto e depois apenas com urnas fechadas avalia novamente (tese de Franceschini) . Outro debate de Arci-noto e Arci-Stantio é o debate sobre o melhor candidato: Schlein é muito favorável à hipótese de Schlein (veja um pouco …). Que pena, no entanto, todos os outros são contra.

Desconectado da realidade

Aqui: seja literalmente demitido que ninguém à esquerda parece perguntar ao problema como você pode superar ou recuperar os eleitores. É dado para adquirir que a habitação é, o medidor eleitoral e só pode ser quem é fotografado pelas pesquisas atuais e que apenas uma questão de dosagem é definida entre as diferentes forças do meio e a “embalagem” ou “descompactar “Da coalizão. Mas nenhum esforço foi dedicado a elaborar um mínimo de harmonia programática entre forças que permanecem divididas sobre tudo (política externa, economia, energia, ambiente) nem desenvolver pelo menos posições apresentáveis ​​para os italianos nas questões mais importantes dos impostos, a imigração de Segurança da imigração.

Estes são notoriamente os três problemas decisivos: sobre os quais você pode culpar no meio, talvez não seja capaz de culpar isso para não seguir o caminho certo rapidamente. Mas, para o centro, a situação inicial é dramática: porque os progressistas se deparam com o cargo de acusação na direção oposta à desejada pelos italianos. Praticamente todas as forças do centro – Left – com apenas gradações diferentes – pedindo mais impostos, não consideram o tema do centro de segurança, nem avaliam que existe uma situação de imigração. Um pouco como ir ao ponto da estrada e acreditar que eles são os outros (ou seja, a grande maioria dos italianos) para cometer um erro na direção da viagem.

Moral: O que é os estrategistas do centro? Somente o cartão do pântano. Um pequeno ataque judicial ao governo, um pouco parlamentar parlamentar, um pequeno talk show a ser estabelecido com controvérsia que dá a idéia de um mínimo de batalha de oposição, além do trabalho de super plataforma que você disse primeiro sobre a composição ou decomposição da aliança.

É como se eles tivessem desistido da idéia de poder competir para vencer. Do ponto de vista calcista, é a atitude de um caminho provincial para San Siro: tudo fechado atrás, zero a zero como um resultado mais desejável, muita Melina para matar o tempo, alguns enganosos para intimidar os jogadores oponentes. Parar. Como se isso pudesse infligir os eleitores do centro, reduzir sua tendência a se absterção e talvez lembre a outros eleitores do humor, ele permanece completamente misterioso. Feliz deles …