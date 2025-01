Operação preventiva “Cadeira Infantil” acontece em Serpukhov

De 13 a 19 de janeiro de 2025, acontece no distrito urbano de Serpukhov a operação preventiva “Cadeira Infantil”. Nesse período, os policiais de trânsito realizam fiscalizações massivas nos motoristas para identificar aqueles que violam as regras de transporte de crianças sem restrições especiais.

Os policiais de trânsito lembram que, de acordo com a lei, crianças menores de 7 anos devem ser transportadas em carros e caminhões utilizando sistemas de retenção infantil, como cadeirinhas, cadeirinhas elevatórias ou cintos de segurança. Para crianças de 7 a 11 anos também é necessário o uso desses dispositivos, mas é permitido o uso de cintos de segurança padrão, desde que a criança esteja no banco traseiro. A utilização de sistemas de retenção para crianças no banco dianteiro é obrigatória até aos 11 anos.

Pelo não cumprimento dessas regras, uma multa administrativa de 3.000 rublos é aplicada de acordo com o Código da Federação Russa sobre Ofensas Administrativas.