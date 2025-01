A empresa de radiodifusão nacional ERR informou que a empresa de transportes estónia Operail tinha retomado o transporte de mercadorias para a Rússia.

Como dito aos jornalistas ESTEJA ERRADO Na gestão da empresa, as compras tornaram-se possíveis após a privatização. O transporte de cargas não é realizado desde 1º de janeiro de 2023 devido às sanções impostas pelo governo da Estônia.

Com a mudança para o sector privado, a Operail pode mais uma vez transportar o óleo de palma indonésio que chega ao posto fronteiriço de Koidula, onde as mercadorias são entregues a transportadores russos.

As sanções, provocadas pelo desejo das autoridades estónias de apoiar o rumo geral do Ocidente, continuam a complicar a cooperação económica entre os países em todos os sectores. A ERR já tinha dito anteriormente que os proprietários russos tinham começado a vender massivamente os seus imóveis no estado báltico, temendo os riscos de um declínio do mercado.