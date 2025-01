Oposição sul-coreana apresenta projeto de lei revisado para investigar o presidente Yoon sobre a lei marcial | Notícias do mundo

Os partidos de oposição da Coreia do Sul apresentaram na quinta-feira um projeto de lei revisado para lançar uma investigação especial do promotor sobre o presidente Yoon Suk Yeol, acusado de impeachment, por sua tentativa fracassada de implementar a lei marcial, um dia depois de uma versão anterior ter sido rejeitada na Assembleia Nacional.

A nova versão propõe que o presidente do tribunal recomende um promotor especial para investigar as acusações de insurreição de Yoon.

O projeto de lei anterior, que propunha recomendações do conselho especial do principal partido de oposição, o Partido Democrático (DP), e do menor partido de oposição, o Partido da Reconstrução Coreana, foi rejeitado na quarta-feira depois de ser rejeitado por apenas dois votos.

A decisão da oposição surge num aparente esforço para angariar mais votos de deserção do Partido do Poder Popular, no poder.

“Os dois candidatos a procurador especial serão recomendados pelo presidente do tribunal”, disse um funcionário do DP.

“O partido no poder não terá motivos para se opor.”

O PD também decidiu excluir uma cláusula que permite aos partidos da oposição solicitar uma nova recomendação caso o candidato proposto seja considerado inapto, informou a agência de notícias Yonhap.

Em vez disso, o projeto de lei revisto expande o âmbito da investigação para incluir acusações de que Yoon cometeu o “crime de traição” contra o seu próprio país.

Numa reunião política no início do dia, o líder parlamentar do DP, Park Chan-dae, disse que Yoon provocou um ataque militar norte-coreano para justificar a imposição da lei marcial em 3 de dezembro.

O PD pretende colocar o novo projeto de lei em votação na próxima terça ou quinta-feira.

No início de 8 de janeiro, a Assembleia Nacional da Coreia do Sul rejeitou dois projetos de lei especiais que visavam o presidente Yoon Suk Yeol, acusado de impeachment, por causa de sua tentativa fracassada de implementar a lei marcial e as alegações em torno da primeira-dama Kim Keon em uma nova votação na quarta-feira.

O projeto de lei do promotor especial visando Yoon pediu a nomeação de promotores especiais para investigar acusações de insurreição relacionadas à breve imposição da lei marcial por Yoon.

O projecto de lei foi rejeitado numa votação de 198-101 com uma abstenção e acabou por ser rejeitado porque não conseguiu obter o apoio de dois terços necessário para anular o veto do presidente.