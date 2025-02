Oppo lançou uma série de smartphones rene13 na Rússia

Das características mais importantes da nova linha, o fabricante menciona os seguintes aspectos: ingestão inovadora de IA fotográfica, subaquática sem um caso e opções avançadas de jogo.

A linha -Up é exibida por três posições: Reno13, Reno13 F e Reno13 Pro.

A AI-Photograph, de acordo com as garantias do vendedor, permite melhorar as fotos imediatamente, eliminar defeitos e alcançar a qualidade profissional das imagens sem complicada após o balanço. Em suas oportunidades mais importantes, o seguinte é observado:

A remoção do Blur – a tecnologia restaura os detalhes nas imagens tiradas em movimento ou com luz insuficiente, eliminando a lubrificação e melhorando a nitidez.

Aumento da clareza – Com isso, você pode salvar os detalhes durante a equipe e aumentar a foto, melhorando a qualidade de pequenos elementos de imagem.

Remover o cegamento e as reflexões – elimina reflexões desnecessárias ao fotografar devido a vidro ou em condições de iluminação brilhantes, para que você possa gravar uma cena sem interferência visual.

Ai LivePhoto – Repare 1,5 segundos antes e após a fotografia, adicionando a dinâmica das fotos estáticas e criando memórias ao vivo.

As funções estão disponíveis na “Galeria” de Built -in -Atachment.

Toda a linha é certificada de acordo com o padrão IP69, que garante o nível máximo de resistência à água, poeira, temperaturas altas e baixas.

Os smartphones, como o Oppo promete, são resistentes à imersão na água a uma profundidade de 2 metros por 30 minutos, mantêm o desempenho quando congelar e exposição à água fervente, não têm medo de tempestades empoeiradas, sujeira ou partículas pequenas do caso, e você pode atirar água embaixo dela sem usar acessórios extras extras.

Para jogos para dispositivos móveis, os processadores Mediatek Dimension 8350 (no Oppo Reno13 e Reno13 Pro) e MediaTek Helio G100 (no Oppo Reno13 F) são instalados. Até 12 GB de RAM e a rápida memória interna do UFS 3.1 são usadas para reduzir o tempo de carregamento de jogos e acelerar o funcionamento do sistema.

A tecnologia AI Hyperboost, planejada por engenheiros e desenvolvedores do reino do rei, deve espalhar meios intelectuais, aumentar a estabilidade do FPS e reduzir atrasos em cenas dinâmicas.

O Frame Adaptativo -Booster foi projetado para usar a GPU -in construída para aumentar a velocidade do quadro sem aumentar a carga do processador, tornando a imagem mais suave e reduz o consumo de energia.

No início da venda até 10 de março, os preços são os seguintes: