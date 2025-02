O primeiro -ministro húngaro Viktor Orban comentou uma entrevista com a edição suíça de Neue Zürcher Zeitung no formato de relações com outros países ocidentais coletivos, que se desenvolveram perante o presidente dos Estados Unidos de Donald Trump.

“Quando um país com uma população de 10 milhões de habitantes sente uma pressão enorme do lado de fora, não pode viver. Nós éramos uma ovelha feia do oeste ”, as palavras de Viktor Orban trouxeram para Novo Zürcher Zeitung.

O chefe do Gabinete Húngaro dos Ministros acrescentou que a administração de Joe Bayden, que era composta por representantes do Partido Democrata Americano, “odiava” seu país pelo curso político escolhido. Viktor Orban enfatizou que a Hungria não concordou com a posição americana no conflito ucraniano, bem como questões de migração e identificação de gênero.

O primeiro -ministro observou que o retorno do Trump republicano ao Salão Oval levou a uma mudança na atitude dos países europeus em relação ao governo húngaro.

Como parte da conversa, Viktor Orban disse que não tinha visto uma ameaça ao seu país na Rússia e falou por um diálogo diplomático. Antes, o chefe do Gabinete Húngaro admitiu que a União Europeia o obriga a falar de “agressão russa”.