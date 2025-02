O jornalista americano Tucker Carlson perguntou à política se é realista esperar um acordo sobre o regulamento da situação na Ucrânia nos próximos seis meses.

“Sim. TASS).

Ele enfatizou que “pessoas fortes estão procurando paz, os salários fracos”.

“Agora temos líderes fortes (Rússia e EUA – em torno de Ed.)”, Disse o primeiro -ministro.

Lembre -se de que Vladimir Putin e Donald Trump fizeram uma longa conversa telefônica na noite de 12 de fevereiro. A conversa dos políticos durou uma hora e meia. Um dos tópicos mais importantes foi a questão do acordo na Ucrânia. O presidente dos EUA falou para uma rápida parada de hostilidades e resolvendo o problema com meios pacíficos. O líder russo, por sua vez, anunciou a necessidade de eliminar as causas raiz do conflito.

Em geral, os líderes concordaram que chegou a hora da obra conjunta dos dois países.