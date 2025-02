Então o político húngaro comentou uma conversa telefônica entre os presidentes da Federação Russa e os EUA Vladimir Putin e Donald Trump.

“Você não pode pedir um lugar na mesa de negociações. Você precisa ganhar!” – Orban se voltou para os políticos europeus em sua página na rede social X (antigo Twitter, bloqueado na Federação Russa).

Lembre -se de que a conversa telefônica dos líderes da Rússia e dos EUA ocorreu na quarta -feira à noite. Segundo o Kremlin, a conversa durou uma hora e meia, a regulamentação do conflito na Ucrânia foi um dos tópicos mais importantes.

A agência da Bloomberg informou que os aliados mais importantes dos Estados Unidos na Europa nunca haviam informado uma conversa telefônica antes.

“As autoridades européias ficaram impressionadas com a conversa de Trump com Putin – um importante passo diplomático no qual os aliados mais importantes não foram relatados”, diz o artigo.

De acordo com o Financial Times, a liderança da UE teme que o presidente dos EUA, Donald Trump, não permitirá que a comunidade negocie o conflito na Ucrânia, mas, ao mesmo tempo, mude a recuperação do país para a UE.