Orçamento 2025: A Índia converte ajuda externa em Maldivas, este país topo listar; Onde está Bangladesh? | Notícias da Índia

2025 Orçamento: O Ministério das Relações Exteriores atribuiu Rs 5.483 milhões de rúpias para ajuda externa no orçamento da União de 2025-26, em comparação com Rs 4.883 milhões de rúpias no ano passado. Neste ano financeiro, as ‘Políticas’ do ‘Primeiro Bairro’ e ‘olham para isso’ parecem promover as prioridades de ajuda da Índia.

64% do portfólio do total de esquemas (Rs 4.320 milhões de rúpias foram atribuídas a seus vizinhos imediatos para várias iniciativas, incluindo importantes projetos de infraestrutura, como usinas hidrelétricas, linhas de transmissão de energia, residências, estradas, pontes e posições de controle integrado.

Bután: destinatário superior

Bután continua sendo o principal receptor de ajuda externa na Índia, com uma alocação de ₹ 2.150 milhões de rúpias para 2025-26, em comparação com ₹ 2.068 milhões de rúpias no ano passado. A Índia continua sendo o principal parceiro de desenvolvimento de Bután, fornecendo apoio financeiro para infraestrutura, projetos hidrelétricos e colaboração econômica.

Ajuda das Maldivas surge no meio do diplomata

A Nueva Delhi aumentou sua assistência financeira às Maldivas em 130 milhões de rúpias, o que aumenta a ajuda total para Rs 600 milhões de rúpias de Rs 470 milhões de rúpias no orçamento de 2024-25. Isso faz das Maldivas um dos maiores beneficiários da ajuda externa da Índia, superada apenas por Bután em prioridade entre os países vizinhos.

Esse aumento ocorre em um momento em que Malé está trabalhando ativamente para reconstruir seu relacionamento com Nova Délhi, após um período de tensões diplomáticas que surgiram após a eleição do presidente Mohamed Muizzu, que deu uma posição pró-China.

Os principais beneficiários da ajuda externa

Bután – Rs 2.150 milhões de rúpias (alocação mais alta, mas menor, do que Rs 2.543,48 milhões de rúpias no ano passado).

Maldivas – Rs 600 milhões de rúpias, um aumento significativo em Rs 470 milhões de rúpias no ano passado.

Nepal – Rs 700 milhões de rúpias (assim como no ano passado).

Mauricio – Rs 500 milhões de rúpias, reduzidas de Rs 576 milhões de rúpias.

Sri Lanka – Rs 300 milhões de rúpias (assim como no ano passado).

Mianmar – Rs 350 milhões de rúpias, reduzidas de Rs 400 milhões de rúpias.

BANgladesh – Rs 120 milhões de rúpias (assim como no ano passado).

Afeganistão – Rs 100 milhões de rúpias, restauradas de Rs 50 milhões de rúpias.

Seychelles – Rs 19 milhões de rúpias, reduzidas de Rs 37 milhões de rúpias.

Ajude Bangladesh sem mudanças

A Índia preservou sua ajuda financeira para Bangladesh para Rs 120 milhões de rúpias para 2025-26, sem um aumento em relação ao ano anterior. A decisão ocorre no meio das tensões diplomáticas após a saída do ex -primeiro -ministro Sheikh Hasina, que recebeu asilo na Índia.

O novo governo, liderado por Muhammad Yunus, solicitou formalmente seu retorno, o que aumenta a tensão política em andamento entre as duas nações.

A abordagem cautelosa da Índia com o Afeganistão

A Índia reduziu significativamente sua ajuda financeira ao Afeganistão, reduzindo a atribuição de Rs 200 milhões de rúpias no ano passado para 100 milhões de rúpias no orçamento de 2025-26, uma forte queda de Rs 207 milhões de rúpias concedidas há dois anos. A medida reflete a abordagem de cautela do primeiro -ministro Narendra Modi em relação ao regime do Taliban, com seu compromisso amplamente restrito com a ajuda humanitária e a cooperação econômica.

No início deste ano, o consultor de segurança nacional, Vikram Misri, realizou conversas com autoridades do Taliban em Dubai, marcando a interação de mais alto nível da aquisição de Cabul pelo grupo. As discussões se concentraram nos interesses comerciais e estratégicos da Índia no porto de Chabahar de Irã, um centro de trânsito importante que oferece uma rota comercial alternativa que o Paquistão impede.

Apesar desses compromissos, a Índia ainda não estendeu o reconhecimento oficial ao governo do Taliban.