Orçamento 2025: o limite do cartão de crédito Kisan aumentou para ₹ 5 lakh para aumentar o crédito agrícola

O Ministro das Finanças, Nirmala Sitharaman, aumentou o limite do cartão de crédito Kisan (KCC) para uma grande quantia no orçamento da união de 2025, tentando ajudar os agricultores a aumentar o limite de empréstimos aos empréstimos para ₹5 lakh do presente ₹3 lakh.

A idéia por trás dessa ação é simplificar ainda mais o fluxo de crédito à indústria agrícola para fornecer acesso aos recursos financeiros necessários para as comunidades agrícolas.