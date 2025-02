Orçamento 2025: Uma olhada na taxa de imposto de renda de 97,5% de Indira Gandhi no meio do orçamento de alívio de 2025

Como Ministro das Finanças, Nirmala Sitharaman apresentou o orçamento da União para o exercício de 2025-2026 em 1º de fevereiro, cumpriu as expectativas de um importante alívio do imposto de renda. Pessoas com renda de até Rs 12 lakh não terão que pagar uma única rupia No imposto de renda, ela anunciou. Sitharaman também propôs ajustar as lajes fiscais sob o novo regime de imposto de renda. Os funcionários assalariados agora não pagariam efetivamente impostos sobre a receita de até 12,75 lakh depois de levar em consideração o benefício da dedução padrão. Esse limite efetivo de isenção foi anteriormente 7,75 lakh.

A medida do centro ocorreu quando milhões de contribuintes de classe média na Índia exigiram cortes de impostos. As mudanças, disse o Ministro das Finanças, pretendia aumentar a desaceleração do crescimento econômico e proporcionar alívio à classe médiaque ele está brigando Preços altos e salários estagnados.

Nesse sentido, vamos revisar a década de 1970 quando a Índia, sob o primeiro -ministro Indira Gandhi, viu um aumento na taxa de imposto direto para até 93,5%. A taxa aumentou posteriormente para 97,5%. Também é interessante ver como a alta taxa de imposto foi retirada e, posteriormente, os governos racionalizaram ainda mais.

Como Indira Gandhi excedeu 97,5% de taxa de imposto

A economia indiana estava em um desastre devido ao excesso de princípios socialistas. Indira Gandhi viu impostos como um “instrumento importante para obter maior renda e riqueza iguais”.

Sua política de tributar muito um pequeno grupo de pessoas, em vez de expandir a rede fiscal, não funcionou. A evasão fiscal em grande escala forçou a política a se retirar em anos.

As taxas de imposto de renda pessoais foram extraordinariamente altas durante as décadas de 1950 a 1980. Embora a taxa máxima de imposto de renda (incluindo sobretaxa) na década de 1950 tenha sido de 25%, demitida exponencialmente em 88% na década de 1960.

A primeira -ministra Indira Gandhi, que também atuou como ministra das Finanças, declarou seu discurso orçamentário no Parlamento em 28 de fevereiro de 1970. Focada na questão do bem -estar social, o orçamento incluiu várias disposições para o setor agrícola, que continuou a ser uma abordagem -chave para ela. Políticas após a revolução verde. E financiamento A revolução verde pan-indiana Exigiu um ótimo dinheiro do tesouro. Com Indira Gandhi como um forte oponente do investimento direto estrangeiro (IDE), o contribuinte teve que suportar a pior parte de suas ambições socialistas.

“O imposto também é um instrumento importante em empresas totalmente modernas para obter maior renda e riqueza iguais. Portanto, é proposto fazer com que nosso sistema tributário direto sirva a esse objetivo, aumentando o imposto de renda em níveis mais altos, bem como melhorando substancialmente a corrente substancial Taxas de imposto sobre riqueza e presentes “, disse o primeiro -ministro Gandhi nesse discurso orçamentário.

Ela introduziu uma taxa de imposto de renda de 10% para lucros entre Rs 5.000 e Rs 10.000, o que aumentou para 85% para aqueles que ganham mais de 2 lakh. Com uma sobretaxa adicional de 10%, a taxa efetiva de imposto de renda maior que Rs 2 lakh atingiu 93,5%.

Em poucas palavras, isso significava que para cada 100 Rs ganhou além de Rs 2 lakh, uma pessoa levaria para casa apenas Rs 6,50.

O imposto de renda pessoal também tinha 11 colchetes em 1970-71. Até a Índia, depois de proteger e alimentar milhões de refugiados e vencer a guerra de 1971 contra o Paquistão, enfrentou a tensão econômica. Aqueles dias, A Índia também foi baseada em ajuda alimentar estrangeira.

Em seguida, veio o orçamento seguinte, trazendo outro aumento que aumentaria a taxa de imposto de 93,5% a 97,5% astronômicas.

No orçamento de 1973-74, o Ministro das Finanças do Gabinete Indira Gandhi, Yashwantrao Chavan, propôs um aumento na sobretaxa de 15%, com a maior taxa de imposto aplicável a um indivíduo a 97,5%.

O imposto íngreme foi obrigado a ter consequências negativas.

Por que os Índia Gandhi racionalizaram os impostos

Devido à evasão fiscal de grande escala, entre outras razões, como resultado de impostos exorbitantes, as taxas foram logo racionalizadas. Devido às altas taxas do Yax, a sonegação de impostos foi lucrativa e atraente, apesar do risco envolvido.

Essa mudança foi implementada no orçamento a seguir em 1974-75. A taxa marginal foi reduzida para 77%, incluindo uma sobretaxa de 10%. Na próxima, em 1976-77, a taxa marginal foi reduzida para 66%.

A grande simplificação significativa ocorreu no orçamento de 1985-86, reduzindo o número de lajes de impostos de oito para quatro e reduzindo a maior taxa de imposto marginal a 50%.

Então, em 1991, uma reforma pessoal de imposto de renda começou com base nas recomendações do Comitê de Reforma Fiscal.

Em 1992-93, as taxas de imposto foram simplificadas apenas três lajes de 20%, 30%e 40%. Eles seguiram mais reduções em 1997-98, o que reduziu as três taxas para 10%, 20%e 30%.

Então, Nirmla Sitharaman, com seu grande reembolso do imposto de renda, deixando mais dinheiro para os contribuintes da classe média, mostrou que o saldo correto é a chave. Isso também ajuda a economia como Mais dinheiro nas mãos do consumo de classe média da classe médiaE, por sua vez, a economia.