Orçamento da União: Himanta Sarma atinge o comentário de ajuda de Rahul Gandhi, ele diz que o líder do Congresso não tem conhecimento em economia

O primeiro -ministro de Assam, Biswa Sarma, criticou Rahul Gandhi sobre seus comentários sobre o orçamento da União, alegando que o líder do Congresso tem “zero conhecimento” da economia. Ele afirmou que ele Último orçamento da união Isso aumentaria o crescimento do país e instou o Congresso a avaliar seus benefícios para a classe média, em vez de simplesmente criticá -lo.

O orçamento da União de 2025, apresentado pelo Ministro das Finanças, Nirmala Sitharaman, apresentou no sábado várias iniciativas para revitalizar a economia, incluindo reformas tributárias, como um reembolso fiscal completo sobre a receita de até Rs 12 lakh, beneficiando os contribuintes da classe média.

Rahul Gandhi, o líder da oposição em Lok Sabha, zombou do orçamento, chamando -o “Band-aid para feridas de bala!”.

“No meio da incerteza global, a resolução de nossa crise econômica exigiu uma mudança de paradigma. Mas esse governo está falido com idéias ”, afirmou.

Ao deixar o líder do Congresso sobre esses comentários, o primeiro -ministro de Assam disse: “O Congresso não deve criticar esse orçamento; Eles deveriam ver quanto alívio foi concedido à classe média.

“Mesmo depois de governar nosso país por 60 anos, eles não conseguiram aumentar o alívio do imposto de renda além de Rs 5 lakh. Hoje, o Ministro das Finanças da União não apenas isentou a classe média, mas a classe média baixa e a classe média alta, mas também abordou várias tecnologias e reduziu os preços de vários medicamentos para o câncer. Esses comentários são politicamente motivados e refletem a completa falta de conhecimento de Rahul Gandhi sobre a economia do país “, disse o líder do BJP.

Mencionando especificamente os anúncios para Assam e outros estados do nordeste, Sarma o descreveu como um “dia histórico”.

“Hoje, hoje traz consigo uma nova energia que alimentará a trajetória de crescimento de Assam, fornece um novo impulso para nossos empreendedores, fortalecerá nossa economia e plantações de Kisan e cumprirá as aspirações da classe média”, disse ele em comunicado.

Além disso, ele disse que o orçamento do sindicato enviou uma mensagem clara que estabelece as microempresas e empreendedores do estado como o mecanismo de crescimento da economia do país.

“A isenção do imposto de renda de até 12 lakh é uma excelente notícia para casas de classe média em Assam e em todo o país. Isso traz mais dinheiro às mãos de nosso povo, aumenta suas economias e ajuda a aumentar a economia ”, afirmou.

Além disso, o aumento de tarefas para projetos de ajuda a desastres e energia, juntamente com uma abordagem de habilidade e inovação, acelerará o desenvolvimento econômico e social do estado, disse o primeiro -ministro de Assam.

Enquanto isso, o Congresso disse que o orçamento do sindicato não tem nada para abordar as “doenças” que afirmavam que a economia estava sofrendo. Ao afirmar que o centro liderado pelo BJP “não tem novas idéias”, disse o Congresso que o ministro das Finanças está caminhando no “caminho desgastado” e não está disposto a se libertar como seus governos haviam feito em 1991 e 2004.

Postado em: 2 de fevereiro de 2025

Sintonize