Orçamento de Bengala 2025 destacado – Notícias de Bengala Ocidental

O ministro das Finanças do Oeste de Bengala, Chandrima Bhattacharya, apresentou na quarta-feira um orçamento de 3,89 lakh crore para 2025-26 com uma abordagem significativa do bem-estar social e anunciou um aumento de quatro por cento na atribuição de Umbera (DA) para funcionários do governo do estado .

O governo também apresentou uma série de projetos de infraestrutura e desenvolvimento agrícolas em seu orçamento, atribuindo fundos significativos para a conectividade rural, controle de erosão dos rios e iniciativas de apoio agrícola.

Bhattacharya anunciou que o governo do estado aumentaria a atribuição de carnes (DA) em quatro por cento em 1º de abril de 2025.

Isso levaria o dia total a 18 % para os funcionários do governo do estado, proporcionando a eles um alívio muito necessário, em meio à crescente inflação.

A medida visa abordar as preocupações em andamento levantadas por funcionários do governo que foram agitados para uma melhor compensação.

A caminhada adicional do DA ocorre como parte dos esforços do governo para melhorar a demonstração financeira de sua força de trabalho e garantir uma compensação justa por seus serviços.

“Com esse aumento de quatro por cento da DA, estamos reafirmando nosso compromisso com o poço de nossos funcionários”, disse Bhattacharya, sublinhando a abordagem do estado ao poço de sua força de trabalho.

Espera -se que o anúncio alivie a tensão financeira de milhares de funcionários do governo em vários departamentos, fortalecendo a relação entre a administração do estado e seus funcionários.

Um importante importante do último orçamento completo do governo de Banerjee Mamata antes das eleições da Assembléia de 2026 é a alocação de Rs 1,5 bilhão de rúpias para a melhoria das estradas rurais em todo o estado,

Isso tem como objetivo melhorar a conectividade e aumentar a atividade econômica em áreas remotas.

Na tentativa de abordar a questão persistente da erosão dos rios, o governo reservou 200 milhões de rúpias, o que proporcionaria um alívio muito necessário às comunidades vulneráveis ​​de Riverside.

Fortalecendo ainda mais seu foco na infraestrutura, o governo sancionou Rs 500 milhões de rúpias para a construção de uma ponte de 4,75 km de comprimento sobre o rio Ganga em Gangasagar, que deve facilitar o acesso suave para os peregrinos e aumentar as instalações das economias.

De acordo com o projeto ‘Banlar Bari’, o estado planeja construir 16 lakh de novas casas no próximo ano financeiro e uma proposta de Rs 9,6 bilhões de rúpias para a iniciativa foi atribuída.

Na tentativa de melhorar o apoio à habitação a desfavorecer, o estado atribuiu Rs 14.000 milhões de rúpias sob o esquema no ano passado.

Esta iniciativa visa fornecer assistência financeira para a construção de famílias para as seções pobres e marginalizadas da sociedade.