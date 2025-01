Ordem de cidadania por direito de nascença: pais indianos ‘aterrorizados’ fazem fila para cesarianas urgentes à medida que o prazo final de Trump, 19 de fevereiro, se aproxima

À medida que se aproxima o prazo para a ordem executiva do presidente Donald Trump acabar com a garantia constitucional da cidadania por nascimento, independentemente do estatuto de imigração dos pais, os pais indianos nos Estados Unidos afluem para chamar os médicos e fazem fila nas maternidades para agendar uma cesariana para partos prematuros.

Horas depois de ser empossado como 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump assinou uma nova ordem executiva, bloqueando a cidadania automática por primogenitura para filhos de pessoas que não estão legalmente no país.

A ordem de cidadania por nascença de Donald Trump desafia uma interpretação de longa data da 14ª Emenda da Constituição dos EUA, que também promete cidadania a qualquer criança nascida em solo dos EUA; Esta lei exclui filhos de diplomatas estrangeiros.

Assim, quando a ordem de Donald Trump entrar em vigor, as crianças nascidas de casais não cidadãos depois de 19 de fevereiro não serão consideradas cidadãos dos EUA. A ordem também acaba com a cidadania automática por nascimento para filhos de pessoas que estão legalmente nos Estados Unidos, mas apenas temporariamente, como turistas, estudantes e pessoas com visto de trabalho.

Espera-se que a nova ordem de cidadania por primogenitura afete milhares de pais indianos, já que muitos possuem vistos H-1B e L1; muitos estão até na fila para obter green cards para se tornarem cidadãos americanos. Alguns pais esperavam que a cidadania americana dos seus filhos pudesse servir como um caminho para obter a sua própria residência no país. Leia também | O que é a cidadania dos EUA por direito de nascença e como a ordem executiva de Donald Trump pode afetar milhões? Explicado em 5 pontos

É por isso que muitos pais correm para as maternidades para terem os seus bebés entregues por cesariana antes de 19 de Fevereiro, quando a nova ordem de cidadania por primogenitura entra em vigor.

Priya, de origem indiana, que deveria dar à luz em março, disse à TOI: “Estávamos contando que nosso filho nascesse aqui. Há seis anos que esperamos pelos nossos green cards. Esta era a única forma de garantir a estabilidade da nossa família. “Estamos aterrorizados com a incerteza.”

O Dr. SG Mukkala, obstetra do Texas, tentou educar os casais sobre os riscos que o nascimento prematuro pode representar para a vida de uma criança.

“Estou tentando dizer aos casais que, mesmo que seja possível, um parto prematuro representa um risco significativo para a mãe e para o filho. As complicações incluem pulmões subdesenvolvidos, problemas de alimentação, baixo peso ao nascer, complicações neurológicas e muito mais. Nos últimos dois dias, conversei com 15 a 20 casais sobre isso”, disse o médico segundo o relatório do TOI.

A Dra. SD Rama, de Nova Jersey, disse que tem recebido um número incomum de ligações para cesarianas. “Uma mulher grávida de sete meses veio com o marido registrar-se para um parto prematuro. “Ele não nascerá antes de março”, disse ele.

