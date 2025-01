Ordens de registro de casos de Ghaziabad contra Youtuber Elvish Yadav por supostamente ameaçar os membros das ONGs

O Trouble Brews for Youtuber Elvish Yadav como um tribunal em Ghaziabad, de Uttar Pradesh, ordenou que a polícia registrasse um caso contra ele por supostamente ameaçar membros dos membros do povo de Maneka Gandhi para as ONGs de animais.

De acordo com uma queixa apresentada pelos membros do PFA, Saurabh Gupta e Gaurav Gupta, em Nandgram de Ghaziabad, o chefe do vencedor do Bigg Boss Ott2 os ameaçou nas redes sociais. No entanto, quando a polícia não fez nenhuma medida no assunto, a dupla se aproximou do tribunal solicitando intervir.

Os irmãos Gupta alegaram que, em maio de 2024, Elish Yadav com outros homens entrou em uma sociedade em Noida, onde moravam e realizavam um registro de localidade. Após esse incidente, a PFA apresentou uma queixa policial perante a polícia de Noida, após o que Yadav foi preso.

Depois que ele foi libertado sob fiança, Elish Yadav supostamente começou a ameaçar Saurabh e Gaurav Gupta nas redes sociais. Na sexta -feira, o Tribunal adotou o conhecimento de todo o assunto e ordenou que a polícia de Ghaziabad registrasse um FIR contra Elish Yadav e iniciasse a ação necessária.