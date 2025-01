Ordens executivas do presidente Donald Trump: cidadania por nascença, saída da OMS e muito mais – lista completa

O presidente Donald Trump emitiu uma série de ordens executivas e directivas enquanto tentava deixar a sua marca na sua nova administração dos EUA pouco depois de tomar posse na segunda-feira, 20 de Janeiro. As ordens assinadas no primeiro dia cobrem temas que vão desde energia até indultos criminais e imigração.

Assinar uma série de ordens executivas é uma prática padrão para um novo presidente logo após tomar posse. Em seu primeiro mandato como 45º presidente dos Estados Unidos, Trump assinou 220 ordens executivas. Joe Biden assinou até 160 pedidos até 20 de dezembro de 2024 em seu mandato que expirou na segunda-feira.

Trump assinou aproximadamente 200 ações executivas, memorandos e proclamações em seu primeiro dia no cargo, desfazendo os mandatos do governo Biden e implementando suas políticas “América Primeiro”, de acordo com a CBS News.

As ordens executivas dão ao presidente a capacidade de exercer autoridade sem exigir a aprovação do Congresso. No entanto, a sua eficácia também está sujeita a certas limitações e alguns enfrentam contestações judiciais.

Aqui está uma lista de ordens executivas assinadas por Donald Trump:

1- Com licença: O presidente Trump perdoou cerca de 1.500 pessoas que invadiram o Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021, em uma tentativa vista como uma tentativa de impedir os legisladores de certificarem sua derrota nas eleições de 2020. Trump havia perdido para Joe Biden nas eleições presidenciais americanas de 2020.

“Esperamos que eles saiam esta noite, francamente”, disse Trump. “Estamos ansiosos por isso”, disse o presidente Trump, acrescentando que seis réus teriam as suas sentenças reduzidas.

2- Imigração: O Presidente Trump assinou ordens que declaram a imigração ilegal na fronteira entre os EUA e o México uma emergência nacional, designando os cartéis criminosos como organizações terroristas e visando a cidadania automática de nascença para filhos de imigrantes nascidos nos EUA que estão ilegalmente no país.

Trump também assinou uma ordem que deverá suspender o programa de reassentamento de refugiados dos EUA por quatro meses, segundo relatos da mídia.

3 – Desfazer as ordens da era Biden: Em seu primeiro dia de mandato, O presidente Trump reverteu até 78 ações executivas da administração anterior de Biden. O presidente de 78 anos disse que assinará uma ordem instruindo todas as agências a preservar todos os registros relacionados à “perseguição política” sob a administração Biden.

4 – Sair da OMS: O Presidente Trump também cumpriu a sua promessa de campanha de retirar os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde (OMS). Os Estados Unidos são o maior doador da OMS, fornecendo cerca de 130 milhões de dólares por ano para ajudar a cobrir a sua preparação e resposta global em matéria de saúde, juntamente com os esforços para abordar o VIH, a tuberculose e a vacinação infantil, de acordo com relatórios da mídia americana da OMS.

Trump iniciou o processo de saída da OMS durante o seu primeiro mandato, alegando que a agência tinha respondido mal à COVID-19 e não tinha demonstrado a sua independência da China. No entanto, o então presidente Biden reverteu a situação em seu primeiro dia de mandato.

5- Acordo climático de Paris: O presidente Trump também assinou a retirada do tratado climático de Paris. A ordem executiva também incluiu uma carta às Nações Unidas explicando a retirada do acordo.

A medida ameaça o objectivo central do acordo de evitar um aumento das temperaturas globais de 1,5 graus Celsius. “É política da minha administração colocar os interesses dos Estados Unidos e do povo americano em primeiro lugar”, dizia a ordem de retirada do tratado climático de Paris.

6- A contratação está congelada: O presidente Trump também assinou ordens de congelamento de contratos governamentais e de novas regulamentações federais. O 47º presidente dos Estados Unidos também assinou uma ordem exigindo que os funcionários federais retornassem imediatamente ao trabalho presencial em tempo integral. Trump também disse que emitirá um “congelamento temporário de contratações para garantir que contratemos apenas pessoas competentes e leais ao público americano”.

A medida forçaria um grande número de funcionários governamentais de colarinho branco a desistir de acordos de trabalho remoto, revertendo uma tendência que decolou nas fases iniciais da pandemia da COVID-19.

7- Energia: Entre as decisões mais importantes, O Presidente Trump declarou uma emergência energética nacional e prometeu preencher as reservas estratégicas de petróleo e exportar a energia americana para todo o mundo. “Seremos mais uma vez uma nação rica e é esse ouro líquido sob os nossos pés que nos ajudará a chegar lá”, disse Trump no seu discurso de posse.

8- Tarifas: Donald Trump não mencionou quaisquer planos tarifários específicos no seu discurso inaugural. Num abrangente projeto de memorando comercial presidencial visto pela agência de notícias Reuters, o presidente Trump ordenou às agências federais que avaliassem o desempenho da China no âmbito da “Fase 1” do acordo comercial que assinou com Pequim em 2020 para pôr fim a uma guerra tarifária de quase dois anos.

O presidente Trump também impôs tarifas de 25% ao Canadá e ao México a partir de 1º de fevereiro. Os seus planos para impor tarifas adicionais às importações chinesas permanecem não especificados.

9 – Inflação: O Presidente Donald Trump também orientou todos os departamentos executivos e agências a fornecerem alívio emergencial de preços aos cidadãos americanos e a aumentarem a prosperidade do trabalhador americano. As medidas incluem o corte de regulamentações e políticas climáticas que aumentam os custos e a prescrição de ações para reduzir o custo da habitação e expandir a oferta de habitação.

O presidente Trump revogou um memorando de 2023 da administração Biden que proibia a perfuração de petróleo em cerca de 16 milhões de acres no Ártico.

10 – Armas de aplicação da lei: O presidente Trump instruiu o procurador-geral a investigar as atividades do governo federal nos últimos quatro anos, inclusive no Departamento de Justiça, na Comissão de Valores Mobiliários e na Comissão Federal de Comércio durante a administração anterior.

A ordem, de acordo com um relatório da hindu disse que o governo “identificará e tomará as medidas apropriadas para corrigir a má conduta passada do governo federal relacionada ao uso de armas como arma pelas autoridades policiais e pela comunidade de inteligência”.

As outras ordens assinadas pelo presidente Trump incluíram:

11- Mude o nome do ‘Golfo do México’ para ‘Golfo da América’.

12- Reverter o nome do Monte Denali para ‘Monte McKinley’.

Capacitando DOGE 13 – As bandeiras foram ordenadas a hastear a toda altura em todos os futuros dias de posse.

14- Removido o aplicativo CBP One, que facilitou a entrada legal de quase 1 milhão de imigrantes sob a administração Biden.

15- Autorizou o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), liderado por Elon Musk, a recomendar cortes em programas e gastos governamentais.

16- Proteções revertidas para pessoas trans, declarando que o governo federal reconhecerá apenas dois sexos biológicos (masculino e feminino).

17- Segregação obrigatória em prisões federais, abrigos de migrantes e instalações para vítimas de estupro com base no sexo biológico, conforme definido no despacho.

18- Proibição de financiamento federal para serviços de transição de género.

19- Mantenha o TikTok funcionando por 75 dias.

