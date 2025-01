Oreo dourado? O novo sabor dos fãs de pós -malone empolgados na Alemanha

Um grande avanço chega: a famosa marca de cookies Oreo anunciou o lançamento de um produto completamente novo e muito incomum. Se o Oreo habitual já conseguiu ganhar milhões de corações graças a biscoitos pretos nítidos e a um delicado creme branco, a empresa agora oferecerá a seus fãs uma série limitada especial. De acordo com o Chip.de, a excitação em torno da nova versão dos cookies está crescendo.

De acordo com um certo número de publicações alemãs, incluindo Stern, o principal evento em fevereiro será o surgimento do “pós -malone Oreo”. O cantor e rapper americano Post Malone é bem conhecido não apenas em sua terra natal, mas também na Europa. Seus tubos, como o girassol (parte da trilha sonora oficial do desenho animado “Spider -Man”), “I Fall Apart” e “Círculos”, ocupavam as linhas superiores dos gráficos mundiais e se estabeleceram nas listas de leitura de muitos ouvintes.

Novo sabor

De acordo com as informações publicadas por Mannheim24, a principal inovação de “Post Malone Oreo” é uma combinação de biscoito clássico de chocolate, por um lado e creme de ouro, por outro. O enfeite promete apelar aos amantes do sabor salgado de sal: estamos falando de uma mistura incomum de caramelo salino e notas cremsas ricas. Além disso, um destaque único aparecerá nos cookies aprovados pessoalmente pelo Mallon: em uma das opções, o girassol está com pressa – um link para o intérprete de girassol.

Cooperação com celebridades

… Pois a marca Oreo não é um novo produto. Em 2020, ele se uniu à cantora Lady Gaga, criando uma versão rosa dos cookies. Nos Estados Unidos, esta versão foi acompanhada por creme verde, mas na Alemanha, de acordo com Bild, o creme permaneceu clássico branco. A cooperação com o Post Mallon indica que a empresa continua a experimentar, tentando atrair a atenção de várias faixas etárias.

Datas de libertação e restrições

Segundo a mídia alemã, as vendas preliminares começarão em 27 de janeiro. E a partir de 3 de fevereiro, os cookies especiais aparecerão nas prateleiras das lojas nos Estados Unidos. É importante levar em consideração que a série será publicada por uma edição estritamente limitada, para que os fãs da famosa marca e os fãs do rapper terão que se apressar. É possível que, após um certo tempo, a embalagem individual de uma “estrela” do Oreo possa aparecer nos supermercados europeus, mas ainda não há confirmação oficial.

Nota para os clientes

Datas: A partir de 27 de janeiro, começa uma pré -ordem e em 3 de fevereiro – o início oficial das vendas.

Circulação limitada: A peça estará disponível apenas em quantidades limitadas.

Detalhes únicos: em relaxamento na forma de girassóis e outros modelos interessantes, aprovados pelo posto de Maluna.

Assim, os fãs de doces e os fãs de música podem contar com uma verdadeira festa de paladar e estilo. Não é de surpreender que muitos fãs agora anunciem seu desejo de comprar vários pacotes ao mesmo tempo – não apenas para si, mas também como um presente incomum para amigos e pais.

