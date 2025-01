O pesadelo de foguetes, com a guerra ucraniana em segundo plano, retorna à Europa. Em 21 de novembro, um foguete experimental russo conheceu a cidade de Dnipro. Foi o“Oreshnik”5 mil quilômetros de raio e capazes de trazer no máximo seis jornais nucleares convencionais ou independentes. No entanto, o uso dessa arma surpreendeu a todos, também porque não faz parte oficialmente do arsenal em Moscou. A partir desse momento, o presidente russo Vladimir Putin Ele não fez nada além de falar sobre isso, sacudindo a ameaça atômica. Em particular, ele disse que Oreshnik poderia ser usado na Wit -Russia, com base no tratado assinado com Minsk em 2024.

Além disso, ele disse no final do ano, que se volta para a Europa: “Estamos lançando nosso foguete e você está tentando interceptá -lo com o mais avançado de seus sistemas de defesa”. Um tipo de desafio em um tom arrogante. Em sua variante atômica, é claro, nunca experimentou, Orashnik é capaz de acertar e sair do chão com uma cidade européia no curso de 10-20 minutos. De qualquer forma, a decisão de Putin de “mostrar os músculos” do foguete não é coincidente. Durante o topo de Washington nascido em julho de 2024, os EUA e a Alemanha haviam anunciado de fato a missão no território alemão de diferentes tipos de mísseis IRBM de 2026. Além disso, o fato de que o fato também ameaçaria que o fato também ameaçaria o O uso de armas nucleares táticas contra Kiev não impediu os ucranianos de alcançarem os objetivos profundamente no território russo.