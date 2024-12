Órgão cívico de Shimla cobrará Rs 5 dos homens por pessoa para usar banheiros públicos

A Corporação Municipal de Shimla está se preparando para implementar uma taxa de Rs 5 pelo uso de banheiros públicos. O desenvolvimento ocorre depois que o Tribunal Superior de Himachal Pradesh retirou o órgão cívico por cobrar apenas mulheres pelo uso de banheiros públicos.

A proposta de cobrança da cobrança foi discutida em reunião mensal. O Comissário Municipal já realizou duas reuniões com os moradores da área sobre o plano. De acordo com o prefeito de Shimla, Surender Chauhan, tanto homens quanto mulheres terão que pagar Rs 5 cada para usar as instalações do novo sistema.

A corporação opera 130 sanitários públicos e numa fase inicial irá introduzir a cobrança em 30 sanitários.

O prefeito Chauhan esclareceu que a taxa não é um imposto, mas sim uma taxa de manutenção. Ele disse que a empresa paga pela manutenção dos banheiros públicos e precisa de fundos adicionais para sua manutenção.

“As taxas serão cobradas apenas nos banheiros públicos que são visitados diariamente por um grande número de pessoas”, afirmou. agência de notícias pti em seu relatório.

A corporação planeja introduzir a taxa em banheiros públicos em áreas lotadas, especialmente perto dos principais mercados de Shimla. Os comerciantes locais receberão cartões no valor entre Rs 100 e Rs 150, o que permitirá que os lojistas e seus funcionários usem os banheiros. Os residentes, no entanto, terão que pagar Rs 5 por uso. Códigos QR para pagamentos digitais também serão instalados fora dos banheiros.

(Contribuições de Vikas Sharma)