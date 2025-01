Os 5 novos produtos mais esperados das montadoras russas em 2025

Lada Iskra

A novidade mais esperada do ano é, claro, o Lada Iskra, que no futuro substituirá o Granta. A montagem da família de modelos começará na fábrica de Tolyatti no início de 2025.

O carro recebe uma fonte de energia básica na forma de um 1,6 litro de oito válvulas com potência de 90 cv. e uma caixa manual de 5 velocidades, também para o Iskra existe um motor de 16 válvulas do mesmo volume com potência de 106 cv. combinado com uma caixa manual de seis velocidades e possivelmente um CVT.

A extensa lista de opções inclui um centro multimídia com serviços Yandex integrados, ABS, ESP, um pacote abrangente de inverno, controle climático, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e muito mais.

“Moskvich 8”

Em segundo lugar ficou a ideia da fábrica de Moskvich na capital – Moskvich 8. Esse crossover deve chegar às concessionárias em fevereiro. Porém, até agora, a produção em série nem começou.

A novidade se posiciona como um crossover familiar com três fileiras de bancos. O comprimento do carro é de 4.824 mm, a distância entre eixos é de 2.830 mm. Sob o capô do modelo carro-chefe está um motor turbo de 1,5 litro com potência de 174 cv, que está ligado a um “robô” de sete marchas com duas embreagens. Dirija apenas para o eixo dianteiro.

Os compradores recebem um painel de instrumentos digital, uma unidade principal com uma tela grande e praticamente sem botões físicos.

Volga

Aguardamos também o lançamento em série da produção de toda uma gama de modelos da revivida marca nacional Volga. Mas se antes “Volga” era chamado de modelo específico, agora estamos falando de toda a marca. Os carros Volga serão montados em Nizhny Novgorod. Serão produzidos três modelos: Volga C40 – um sedã classe D de acordo com a classificação europeia, Volga K30 – um crossover compacto e Volga K40 – um crossover grande. Todos os três Volgas estão equipados com um motor turbo a gasolina de 1,5 litros (188 cv, 300 Nm) e um “robô” de sete velocidades com duas embreagens úmidas. Os modelos contam com assistentes e sistemas modernos;

UAZ “Patriota”

Em quarto lugar estão o UAZ Patriot SUV atualizado e sua versão cargueira, Pickup. A Fábrica de Automóveis de Ulyanovsk, de propriedade da Sollers, irá modernizar o SUV Patriot, dedicado ao 20º aniversário deste modelo. O Patriot ganha motor diesel de dois litros, acoplado a uma nova caixa manual de seis marchas. O fabricante chinês JAC compartilhou o motor diesel e a caixa de câmbio com o UAZ.

O fato é que a JAC colabora com o grupo Sollers, ao qual pertence a UAZ, e essas unidades de potência já estão instaladas nos modelos Sollers Argo e Sollers Atlant, renomeados JAC N25/N35 e JAC Sunray. A potência do motor é de 136 cv. A estreia de um SUV com novo motor está prevista para o final de 2025. No futuro, a “mecânica” de 6 velocidades será adaptada para o motor doméstico ZMZ 2,7 litros a gasolina.

“Átomo”

Os cinco primeiros da lista são o carro elétrico Atom, que começará a ser produzido em meados de 2025.

O modelo será produzido na capital, nas instalações da fábrica de automóveis Moskvich. O carro elétrico é um hatchback elevado (folga – 170 mm) com motor elétrico. Uma das principais características do Atom eram as portas articuladas sem pilar central para facilitar a entrada no carro.

A empresa afirma que esta solução é única e até patenteada. O comprimento do crossover urbano compacto é 3.995 mm, largura – 1.780 mm, altura – 1.615 mm. O papel do painel de instrumentos no Atom é desempenhado por um head-up display. Todas as informações necessárias para o driver são exibidas aqui. Para configurar e operar diversas funções do veículo, uma tela sensível ao toque está localizada diretamente no volante.

O Atom é movido por um único motor elétrico no eixo traseiro com potência de 205 cv e torque de 295 Newton metros. O modelo está equipado com bateria com capacidade de 77 kWh. Uma carga completa deve ser suficiente para percorrer 500 km.