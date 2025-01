Os 5 principais lançamentos OTT desta semana: The Sabarmati Report, Black Warrant e muito mais – Conheça filmes e séries para assistir neste fim de semana

O Relatório Sabarmati, estrelado por Vikrant Massey, Raashii Khanna e Ridhi Dogra, será lançado hoje, ou seja, 10 de janeiro. O filme dirigido por Dheeraj Sarna explora o incidente de incêndio no Expresso Sabarmati em Godhra em 27 de fevereiro de 2002, que ceifou 59 vidas. O filme também foi assistido pelo primeiro-ministro Narendra Modi junto com os ministros da União Amit Shah, Rajnath Singh e outros. O filme é produzido por Ektaa Kapoor, Shobha Kapoor, Amul V Mohan e Anshul Mohan.

O próximo lançamento de Vikramaditya Motwane, ‘Black Warrant’, será lançado hoje na Netflix. O drama da prisão, estrelado por Zahan Kapoor, neto da falecida lenda de Bollywood Shashi Kapoor. A série é dirigida por Motwane e Satyanshu Singh, junto com os co-diretores Ambiecka Pandit, Arkesh Ajay e Rohin Raveendran Nair. Paramvir Singh Cheema, Anurag Thakur e Sidhant Gupta também desempenham papéis importantes. É inspirado em eventos reais e é baseado no livro ‘Black Warrant: Confessions of a Tihar Jailer’, de Sunil Gupta, ex-superintendente da prisão de Tihar e jornalista e autora Sunetra Choudhury.