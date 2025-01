Os 6 principais lançamentos OTT transmitidos esta semana: de Wicked, A Real Pain a Wallace & Gromit

Os lançamentos OTT na primeira semana de janeiro são poucos, mas oferecem um atrativo atraente para os entusiastas do cinema. Do filme de fantasia ‘Wicked’ a Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever, o Mint oferece uma lista compilada dos 6 principais lançamentos que são Vídeo Premium sob Demanda.

Malvado Data de lançamento OTT: 3 de janeiro

Plataforma OTT: Amazon Prime

O filme de fantasia ‘Wicked’ será lançado na plataforma OTT Amazon Prime nos EUA a partir de 3 de janeiro, enquanto a data de lançamento OTT de Wicked na Índia será anunciada em breve. A adaptação para a tela grande do gigante musical da Broadway é estrelada por Cynthia Erivo e Ariana Grande-Butera como uma dupla de bruxas na terra mágica de Oz.

Uma verdadeira dor Data de lançamento OTT: 31 de dezembro de 2024

Plataforma OTT: Prime Video, AppleTV e VUDU

A comédia dramática estrelada por Jessie Eisenberg e Kieran Culkin, A Real Pain, estreou na plataforma digital em 31 de dezembro, após seu lançamento nas telonas em 1º de novembro. O slogan da direção de Eisenberg diz: “Primos incompatíveis David (Eisenberg) e Benji (Culkin) se reencontram. para uma viagem pela Polônia em homenagem à sua querida avó. A aventura toma uma reviravolta quando as antigas tensões do estranho casal ressurgem no contexto da sua história familiar.

Não morra: o homem que quer viver para sempre Data de lançamento OTT: 1º de janeiro

O filme dirigido por Chris Smith, baseado no milionário da tecnologia Bryan Johnson, descreve como ele parte na missão de prolongar sua vida. O filme revela os segredos para prolongar a vida mais do que qualquer ser humano na história registrada. O filme com a polêmica ambição de sobreviver mostra “a cansativa rotina diária de Johnson, a vida doméstica, os procedimentos médicos, os amigos e a família”.

Wallace e Gromit: A Vingança de Birdest

Data de lançamento OTT: 1º de janeiro

O longa-metragem ‘Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl’ estreará internacionalmente na plataforma OTT Netflix em 1º de janeiro, após fazer sua estreia no Reino Unido. O filme estrelado por Ben Whitehead, Peter Kay e Lauren Patel atualmente tem pontuação de 100% no Rotten Tomatoes.

A sala da frente Data de lançamento OTT: 4 de janeiro

O terror psicológico ‘The Front Room’, que estará disponível para streaming na plataforma OTT Max, possui alguns elementos de comédia que o diferenciam de seus contemporâneos. Belinda (Brandy Norwood), uma mulher grávida que luta contra o estresse interno e externo, sofre um grande choque em sua vida depois que sua sogra (Kathryn Hunter) inesperadamente vai morar com ela.

instinto de mãe Data de lançamento do OTT: streaming no OTT

O thriller psicológico estrelado por Anne Hathaway e Jessica Chastain, “Mother’s Instinct”, está sendo transmitido na plataforma OTT Hulu. A narrativa gira em torno de Alice (Chastain) e Celine (Hathaway), vizinhas e melhores amigas de crianças da mesma idade.

