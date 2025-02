Os adolescentes atingiram os subúrbios e levaram um homem de um trem elétrico

De acordo com o serviço de imprensa do Ministério das Assuntos Internos, os adolescentes do prisioneiro admitiram tudo. Um deles disse que provocou especialmente uma briga com a vítima. Vários meninos se conectaram à luta: eles derrotaram um homem no vestíbulo e, quando o trem parou, eles o usavam do trem.

Os agentes rapidamente estabeleceram as identidades dos agressores. Três meninos – 16 anos, dois a 18 cada. Todos disseram que foram convertidos na ação. Um caso criminal foi estabelecido contra eles, a questão da escolha de uma medida preventiva é determinada.