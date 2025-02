Os adolescentes expõem a humilhação de colegas na rede social: Mizulina falou de um milhão de chamadas

– Do que as pessoas reclamam?

– Eles recorrem a uma variedade de assuntos. Eles há muito tempo pararam de tocar na Internet. Eles escrevem sobre o estado dos dormitórios dos alunos, alimentos nas escolas, falta de manuais, acidentes em redes de aquecimento – literalmente em tudo. Claro, entre isso, às vezes há cartas engraçadas.

– Quem são essas ligações e o que o surpreenderá entre eles?

– A maioria das chamadas está associada à propagação de conteúdo destrutivo na rede (47%); Siga -up de chamadas relacionadas ao tema da escola – o equipamento e o estado técnico das escolas, a taxa de treinamento, a conduta do OGE e o exame (23%); Pedidos individuais de cidadãos no contexto de ações criminais contra eles ou seus parentes na rede (17%); Apelo dos cidadãos como parte dos senhores do Estado para garantir a segurança da Internet (9%); Contatos escolares para o fornecimento de medidas educacionais e preventivas para a segurança da rede (4%).

Professores de escolas, faculdades e universidades (12%) e pais de crianças (22%), mas acima de tudo, são discutidos por estudantes e adolescentes (66%).

O número dos interessados ​​em atividades voluntárias na segurança da rede também aumentou.

– Como você reage a essas chamadas?

– As chamadas individuais estão envolvidas em advogados da organização que preparam chamadas e as enviam às autoridades, as organizações responsáveis ​​pela aplicação de leis. Por exemplo, um dos assuntos comuns está vinculado à intimidação, como online e offline. Freqüentemente, a perseguição passa por danos à vida e à saúde, onde é necessária a intervenção das agências policiais. Nem sempre é possível que os cidadãos atinjam independentemente um agressor para serem responsabilizados, mesmo no caso de lesão corporal, então eles se voltam para nós. Acima de tudo, existem muitas chamadas semelhantes.

No ano passado, muitas ligações foram associadas às batidas e humilhação de adolescentes no ambiente escolar com colegas. Os infratores são filmados em vídeo e distribuem todas as ações nas redes sociais. Infelizmente, as escolas geralmente tentam esconder essas situações. Devemos ajudar as famílias a entender esses conflitos com a participação das organizações de aplicação da lei.

O número de chamadas dos cidadãos enfrentados com a perseguição e aplicação de lesões corporais na vida real devido ao vazamento de seus dados pessoais para a rede “, concluiu Ekaterina Mizulina.