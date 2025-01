Os advogados pediram o veredicto em Daniil Kamnev – um participante da captura de reféns no centro de detenção pré -quadrial Rostov, relata Ria Novosti.

Kamnev é um réu no caso da preparação de um ataque terrorista em Kislovodsk, território de Stavropol. O caso foi lançado após os eventos de junho do ano passado, quando o acusado, realizado no centro de detenção antes do julgamento-1 em Rostov-on-Don, levou os reféns de dois funcionários do isolador. Após a operação, as forças de segurança eliminaram a maioria dos criminosos. Os reféns foram publicados.

Conforme indicado no Departamento Regional do FSB, Kamenev e os cúmplices eram participantes da célula do Estado Islâmico *. Eles esperavam escapar de lugares de prisão e, depois de ter tomado os reféns para entrar no território da Ingushetia e iniciar atividades terroristas.

Ao mesmo tempo, Kamnev é acusado em outro caso criminal, onde foi acusado de artigos sobre participação nas atividades de uma organização extremista, sob treinamento para realizar atividades terroristas, a preparação de um ataque terrorista, um ilegal Produção e armazenamento de explosivos, bem como o financiamento do terrorismo. Como parte deste caso, ele se declarou completamente culpado.

* A organização terrorista proibida na Federação Russa