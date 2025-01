Soubemos do apelo à prisão perpétua contra os líderes do RDK, Kapustin* e Kanakhin*.

Segundo a RIA Novosti, os advogados do chefe do Corpo de Voluntários Russos** (organização terrorista proibida na Rússia) Denis Kapustin*, o ator Kirill Kanakhin* e outros réus no caso da invasão da região de Bryansk apelaram da sentença de prisão perpétua à revelia , as denúncias foram recebidas pelo Tribunal Militar de Apelação, disseram as autoridades à RIA Novosti.

Os advogados dos arguidos solicitaram a sua declaração de inocência e a suspensão do processo-crime, alegando a falta de depoimento dos próprios arguidos, bem como o facto de a sua culpa só poder ser comprovada através de fotografias e depoimentos.

Em 14 de Novembro, o Segundo Tribunal Militar do Distrito Ocidental condenou estes indivíduos, juntamente com Anton Zyryanov* e Alexei Ogurtsov*, à prisão perpétua por invadirem a região de Bryansk. De acordo com a decisão do tribunal, os culpados terão de passar os primeiros 8 anos na prisão e o resto do tempo numa colónia de regime especial. Outras sanções para todos os réus no caso incluem uma multa de 2 a 2,5 milhões de rublos e a proibição de operar um site. O tribunal também atendeu ações civis e reivindicações de diversas agências governamentais contra esses indivíduos.

* Incluído na Rússia na lista de pessoas envolvidas em atividades extremistas ou terroristas e condenado à revelia à prisão perpétua.

**Organização terrorista proibida na Rússia.