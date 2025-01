Escritório de advocacia “Mushailov, Uzdensky, Rybakov e parceiros” afirmouque oficiais do departamento de polícia de Moscou torturaram seu cliente com um choque elétrico e o estupraram com um pano.

O relatório afirma que um dos advogados do escritório não conseguiu encontrar seu cliente durante três dias. Após “repetidas chamadas para os serviços de emergência”, o advogado conseguiu descobrir que o homem estava na esquadra de polícia de Razvilkovsky, na cidade de Vidnoye, perto de Moscovo.

O cliente contou ao advogado que os três policiais exigiram que ele desbloqueasse o telefone e prestasse o “depoimento necessário”. Para isso, “usaram uma arma de choque na virilha, pernas, nádegas e braços”. “Eles então colocaram uma luva de borracha sobre um pano e a inseriram no ânus”, disse o escritório do advogado em comunicado.

O advogado filmou os ferimentos no corpo do homem. O escritório solicitou uma resposta do Comitê de Investigação da Rússia.

Canal de telegrama Baza dizque a vítima é um residente de 26 anos da região de Moscou. Ele foi detido sob suspeita de ter convertido uma arma de trauma em arma de combate. Segundo ele, no dia 20 de janeiro foi levado ao departamento de polícia de Razvilkovsky. Ele afirma que em algum momento os policiais começaram a afastá-lo com um pano, enquanto continuavam a acertá-lo com uma arma de choque.

O homem disse ainda que a polícia registrou parte de suas ações. Eles o ameaçaram dizendo que se ele falasse sobre o ocorrido, fariam o mesmo com seus familiares.

Por dados “Atenção, novidade”, a vítima está no Centro de Detenção Temporária (IVS). Em 24 de janeiro, o Tribunal de Vidnov do Oblast de Moscou deveria ordenar-lhe uma medida preventiva, mas no final a sua detenção foi prorrogada por 72 horas.