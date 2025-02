Os agentes da lei de Krasnodar prenderam dois jovens suspeitos de roubo de um carro estrangeiro

Na capital de Kuban, os agentes responsáveis ​​pela aplicação de leis prenderam jovens suspeitos de roubo de um carro estrangeiro. O carro estacionado desapareceu na rua Shchorsa. Os danos causados ​​ao proprietário totalizaram 600.000 rublos. A vítima anunciou o desaparecimento do veículo para a equipe do corpo.

Os agentes da aplicação da lei foram capazes de ter suspeitos de 23 e 25 anos em vez de residência. “O Krasnodar admitiu que o conflito com o proprietário do carro devido aos danos ao ciclomotor que ocorreu no dia anterior para cometer ações ilegais. Após a recusa do homem em compensar os danos materiais, os cúmplices decidiram usar as chaves no carro com chaves e roubar essa propriedade “, comentou no Serviço de Imprensa do Ministério dos Assuntos Internos de Krasnodar.

Segundo o departamento, os próprios caras entraram em contato com as vítimas e pediram compensação, depois de receber o dinheiro de que estavam prontos para devolver o carro. Atualmente, um caso criminal é objeto de uma investigação contra residentes locais sob a parte 3 do artigo 158 do Código Penal da Federação Russa. Os jovens correm o risco de prisão de até 6 anos.

Anteriormente, a MK no Kuban relatou que os tubos de cobre haviam desaparecido no território Gelendzhik dos blocos externos dos sistemas divididos.