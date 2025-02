Os agricultores protestam em Londres contra o imposto sobre herança

Um monte de Agricultores britânicos levou seus tratores ao parlamento em Londres Segunda -feira para protestar contra um novo imposto sobre herança Em fazendas familiares que causaram raiva desde que foi anunciado no ano passado.

Eles se reuniram para falar contra as mudanças propostas às leis tributárias da herança, o que as forçaria a vender suas terras, segundo agricultores protestantes.

Os planos do Partido Trabalhista do governante para introduzir uma taxa de imposto sobre herança de 20% nas fazendas causaram grandes protestos em novembro e dezembro.

Como as manifestações anteriores, os agricultores entraram em Westminster tocando e segurando sinais que dizem “todos precisamos de um fazendeiro”, “Segurança alimentar primeiro” e “Vamos ler juntos”, entre outros slogans.

Falando a Anadolu, Ed Mason, um fazendeiro protestante, disse que eles podem não ser capazes de pagar o imposto quando entrar em vigor no próximo ano.

“Provavelmente teríamos que vender um quarto de nossa terra, o que nos torna mais profitável”, disse ele.

Ele acrescentou: “Estamos produzindo comida barata para o país. Não estamos recebendo apoio e somos solicitados a pagar cada vez mais impostos”.

Jack Macintosh disse que o estado atual do mercado global faz o que eles produzem muito mais difíceis de vender e acrescentou que os preços também ficam aquém.

Nigel Farage, líder do partido político da reforma do Reino Unido, pediu aos agricultores que continuassem em campanha “persistente e pacífica” sobre as novas regras tributárias de herança, dizendo que os parlamentares trabalhistas com distritos eleitorais rurais estarão “assustados” “

Os protestos futuros exercerão pressão sobre o governo se virem que as “comunidades locais que apóiam essas famílias” são afetadas pelas mudanças propostas.

As mudanças, anunciadas no orçamento no ano passado e entrarão em vigor em abril de 2026, descartaram uma isenção, o que significava que não deveria ter um imposto sobre herança em fazendas familiares.