Os alunos da classe 12 morrem de suicídio depois que Jee-Mains resultam no Gorakhpur de Uttar Pradesh

Uma classe 12 morreu, supostamente por suicídio, em Gorakhpur, de Uttar Pradesh, depois de ficar angustiado com a pontuação de graus baixos no exame de admissão conjunta (JEE) Main 2025.

Na terça -feira, foram anunciados os resultados da JEE Mains, um exame competitivo para admissões de engenharia.

O aluno de 18 anos matriculado em um instituto de treinamento privado em Gorakhpur e, segundo os relatórios, foi devastado por sua pontuação baixa. Incapaz de lidar com a decepção, ela morreu, supostamente por suicídio na quarta -feira à tarde.

A classe 12 deixou uma nota pedindo desculpas aos pais. Ela escreveu: “Desculpe, mãe e pai. Por favor, me perdoe. Eu não poderia fazer isso. Nossa viagem juntos termina aqui. Eles não choram. Ambos me deram um imenso amor. Eu não consegui realizar seus sonhos”.

O adolescente havia voltado de casa há apenas dois dias. Na quarta -feira de manhã, ela conversou com o pai e até recarregou o telefone celular. Durante sua conversa, ela pediu a ela que não informasse ninguém sobre os resultados do exame.

O pai dela lembrou que ele a tranquilou e a incentivou a se preparar para a próxima tentativa. Ele nunca imaginou que sua filha daria um passo tão drástico.

A adolescente ficou trancada em seu quarto por um longo tempo na quarta -feira. Quando a adolescente não abriu sua casa de abrigo por um longo tempo, seus colegas de equipe alertaram o guarda -roupa do abrigo. A porta finalmente se abriu com a ajuda da polícia, que descobriu o aluno de 18 anos que pendia de uma corda feita de um lenço branco. A nota de suicídio também foi encontrada na sala.

A polícia iniciou uma investigação sobre as circunstâncias em torno da morte do aluno. SP City Abhinav Tyagi confirmou que as autoridades assumiram a custódia do corpo e estão prosseguindo com formalidades legais.

(Ravi Gupta ingressos)