Os alunos da KGIK receberam a bolsa de estudos para jovens de Krasnodar

Os estudantes da KGIK se tornaram os vencedores da competição anual de uma bolsa de estudos para jovens sociais. Este ano, 293 candidatos lutaram pela Bolsa de Valores, das quais 100 pessoas foram escolhidas.

Conforme explicado O serviço de imprensa do Ministério da Cultura de KubanEntre os proprietários das bolsas de estudo, havia estudantes da Faculdade de Televisão e Radiação e Arte Lolita Suvorova, Ksenia Gritssenko, Lyubov Anikina, além de Arina Gaydareva, que estuda na faculdade de cultura popular.

Observe que as três posições principais na classificação de bolsistas foram adotadas pelos estudantes do Instituto de Cultura. Nos 11 meses, eles receberão pagamentos no valor de 7.000 rublos por mês.

Anteriormente, MK em Kuban escreveu que ativistas sociais no território de Krasnodar falavam medidas de apoio para estudantes da região.