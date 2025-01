Os alunos da Vologda desenvolveram um suplemento de forragem do soro do leite

Dois estudantes do Vologda GMHA receberam um subsídio de um milhão de rublos para a implementação do projeto. No ano passado, seu trabalho de pesquisa “Adição de animais de estimação para animais de estimação do leite” foi apresentado na competição inicial dos alunos.

Tatyana Kozlova está estudando o quarto ano da Faculdade de Tecnologia, Igor Butorini – no segundo ano do magistrado da Faculdade de Medicina Veterinária. O Vologda foi levado ao trabalho porque praticamente não é tratado em empresas de laticínios. Ao mesmo tempo, o produto tem um valor alimentar: é facilmente aprendido e útil.

Ao processar o soro, você pode obter lactulose, capaz de entrar invariavelmente no intestino e manter uma microflora saudável. Os alunos realizaram estudos que seu suplemento alimentar de soro de leite permite reduzir o açúcar no sangue do animal, o colesterol. O uso regular leva ao peso dos bezerros, um aumento de ujoen. Esse aditivo pode ser usado pela parcela da agricultura e animais de estimação.

A propósito, na primavera, este suplemento alimentar aparecerá à venda.