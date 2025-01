Na escola n ° 2, Genichesk para estudantes secundários conduziu uma lição sobre a ideologia do terrorismo e do extremismo, de acordo com a região de política da juventude de Kherson.

Especialista no trabalho com jovens da prevenção de fenômenos sociais no ambiente dos jovens no ano “patriota” Vyacheslav Mikhailov falou da prevenção dessa ideologia com os caras.

Ele explicou à geração jovem, como o radicalismo difere do extremismo e do terrorismo, como ele se manifesta e qual é a responsabilidade das ações relevantes.

As crianças em idade escolar até aprenderam a se comportar ao atacar uma instituição educacional, como reconhecer falsificações na Internet e não encontrar essa isca.

Como observou o anfitrião, é muito importante ensinar a geração jovem a pensar criticamente para que eles possam distinguir as informações verdadeiras do falso.