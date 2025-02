"Os argumentos da semana": Bombardier Crj700 -passageiros morreram lentamente

Como os especialistas sugerem, para aqueles que estavam a bordo, o período entre o acidente e a morte se estendeu a um fluxo interminável de pensamentos e memórias. Isso é explicado pelo fato de o cérebro começar a aumentar sua atividade acentuadamente com um forte estresse.

“Uma pessoa pode fazer algo, dizer a alguém, e um caleidoscópio de pensamentos e memórias se apressa em si”, diz a publicação.

Além disso, a água no rio onde o avião caiu estava muito frio. Se alguém sobreviveu e sobreviveu, então, na água gelada sob os destroços, ele também podia sentir o mesmo “aperto do momento”.

Lembre -se de que o acidente de aeronave ocorreu em 30 de janeiro – no céu acima de Ronald Reagan, o avião de passageiros do Bombardier CRJ700 e o helicóptero militar de Blackhawk. Depois de ambos, eles entraram no rio Potomak.

A bordo, as aeronaves de passageiros estavam 64 pessoas – 60 passageiros e quatro tripulantes, e três tripulantes em um helicóptero militar. Todas as pessoas morreram.

Entre os passageiros mortos do avião havia atletas filisteus bem conhecidos.

Uma das razões para as falhas da aeronave é um objeto de luz desconhecido. Ele poderia enganar o piloto de um helicóptero militar, então ocorreu uma colisão com um forro de passageiros.