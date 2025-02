Os artistas de Serdo Andrei e Elena Vilkov criam pinturas dedicadas ao trabalho de fabricantes de máquinas na fábrica de Penza. Com a ajuda de um pincel, eles procuram capturar condições de trabalho modernas e processos de produção.

Elena Vilkova compartilhou Penzami que eles já têm experiência em empresas industriais com o marido, mas as máquinas -ferramentas da Penza ficaram impressionadas com a limpeza e os equipamentos modernos.

Andrei Vilkov observou que o trabalho no workshop é consideravelmente diferente da criação de paisagens do lado de fora. É muito mais difícil transmitir emoções e sentimentos, porque tudo está se movendo constantemente para a fábrica, as pessoas trabalham e você precisa levar a hora certa.

Os artistas procuram pensar em seus trabalhos um ciclo completo de máquinas de fabricação, começando com uma empresa de fundição em Serdobsk, onde as camas são criadas e terminando com a oficina de montagem em Penza.

Andrei e Elena Vilkov já lideraram um jogador industrial em uma fundição em Serdobsk, tentando mostrar os estágios da criação de equipamentos modernos de trabalho de metal com a ajuda da arte.

O resultado do projeto será uma exposição projetada para demonstrar a beleza do trabalho e o valor das profissões do trabalho. O jogador industrial é uma espécie de renovação das tradições da arte soviética, quando os artistas procuraram capturar as transformações industriais do país.