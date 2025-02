Os assuntos, a reação histérica dos gêmeos ao primeiro tiro. O Martino Van Streek: "Isso é uma piada?" | Vídeo

“Mas parece uma piada …”. Stefano de Martino está insatisfeito: no primeiro tiro, o pacote número 12 de Emilia Romagna, os gêmeos pobres e caprichosos Alessandro e Adriano, do Piemonte, pescam imediatamente os 300 mil euros. E como eles respondem?

Todo concorrente da sua empresa, o programa de acesso ao horário nobre da RAI 1, teria sido levado por desespero e depressão. Os dois meninos, por outro lado, riem dela. Schignazzano, eles incluem: “oohhhhhhhhhh”, “ahhahahahaha”, eles se olham e não podem permanecer sérios. “Com o primeiro tiro!”. O Martino se vira em torno deles e apertando as mãos que chegaram a uma oração e repetem isso “mas parece uma piada”.





No final, o jogo é uma pena, mas não totalmente. Eles chegam com dois pacotes, 500 euros e um dos 10 mil. O médico oferece 5.000 euros e os gêmeos aceitam com um sorriso nos lábios. Mesmo se houver pessoas que apontam X: “O gêmeo viola só aceitou a oferta de fazer uma cicatriz com o gêmeo verde”.





Sob os espectadores, no final do episódio, é louco: “Que lindo, os dois que tocam um cachorro no episódio, fizeram uma avalanche de risadas, estratégia zero, zero motivo, aceitou € 5.000, mas eles também aceitariam uma pacote de vigoros.