Os assuntos da sua, Giorgia Storte Itália: aqui está fragmentado, cenas nunca vistas

Como todas as noites, a febre all -ital de Sua empresaUma mania real. Sim, o jogo de pacotes e felicidade, O jogo do médico e ofertas. O Reino de AmadeusO programa transmitido no RAI 1, que acelera sistematicamente a concorrência em termos de ação.

O episódio em questão é o de sexta -feira, 24 de janeiro. Um episódio inesquecível objetivo. Desafiar o destino aqui é Giorgia“Nossa parteira de confiança”, como diz Martino. Giorgia vem de Lavagna, na Ligúria. Loiro, vestido preto, meia -calça, calcanhar alto e sapatos brilhantes, para acompanhá -la na aventura lá é Valentina, sua irmã.

E, como dito, a competição da Giorgia é apenas uma loucura. Muito felicidade. Tiro após tiro, escolha após a escolha, aqui fica com apenas três pacotes. All Rossi: 50 mil, 100 mil euros e 300 mil euros. Razão pela qual o médico lhes oferece 100 mil euros: recusado. E mesmo que permaneça com apenas 50 mil e 100 mil euros, a faixa de 100 mil euros é recusada.

Aqui, a circunstância fez com que o público comenta sobre x em real time Sua empresa: Muitos estão de fato focados no dedo deles, culpando Giorgia di rejeitaram uma figura enorme objetiva. “Mas como o *** 100 mil euros se recusa!”





Muitos, no entanto, estavam muito convencidos de que Giorgia tinha o pacote mais pesado: “Tem 300 mil euros“, Bosy disse.” Eles têm 300 mil. Ele não ofereceu os 50 mil se eles os tivessem no pacote e agora os 100 mil quando os têm no pacote. Na minha opinião, 300, “acrescentou fotônicos. Mas eles estavam errados: ele tinha 50 mil pacote na mão …