Os autores do projeto “Oil” publicaram “History of Russian Poetry”. Não havia esses livros por mais de meio século. E histórias tão detalhadas de poesia soviética não foram

O projeto sobre literatura russa “Polka” publicou o livro “História da poesia russa”. Foi escrito por pH Esta é a primeira publicação depois de quase um século a falar conceitualmente da poesia russa da Idade Média até o presente.

As pessoas que escrevem sobre a poesia russa costumam ser inclinadas a superestimá -la – como se sabe. Ou seja, os poetas esperam não apenas uma boa poesia, mas também “valores morais”. Os autores da “história da poesia russa” restauram a poesia ao local que pertence a ela: pois eles a poesia é principalmente um fenômeno literário e devem ser avaliados por padrões artísticos.

O livro tem nove unidades, organizadas cronologicamente – do arranjo antigo aos nossos contemporâneos. Cada um começa com uma introdução ao contexto cultural da época: os autores identificam a atmosfera espiritual que influenciou a poesia. Então o mais interessante começa – conversa de conversa. No centro desta conversa estão a história do autor, ilustrada por textos-não apenas obras-primas, mas também poemas menos conhecidos que ajudam a entender o método criativo dos poetas. Ao mesmo tempo, muitas tendências não se encaixam na estrutura estrita da década e “rasteja” um para o outro – nesses casos, os autores prestam atenção ao trabalho dos mesmos poetas em diferentes períodos (por exemplo, eles escrevem sobre simbolistas na era da prata e na era soviética).

“História da poesia russa” é uma história de estilos, épocas e escolas, não por outro lado, mas na inter -área. É mais importante mostrar que os autores não contradições entre “arzamas”, ou seja, o “oficial” e a inédita da poesia dos anos sessenta, mas ainda encontrando união. A equipe “prateleiras” consegue retratar direções e tendências como “Este livro de Ahmat começa com a transformação da poesia antiga de Roska em russo, o aparecimento da categoria de autoria e literatura secular e termina com um passado completamente recente: o mais novo do que Os autores localizados aqui são a mais recente geração de vinte anos -oscilos “, disseram os editores” prateleira “.

Após uma palestra sobre os anos sessenta, segue -se um capítulo sobre sua situação na década de 1970. Por exemplo, uma biografia da explosão de um navio dividida artificialmente entre os anos sessenta e a década de 1970, o que permite uma iluminação diferente do contexto de sua poesia. Na década de 1960, “… a poesia de Josip Brodski, que era amigo ou competiu com muitos poetas não oficiais de sua geração (…), parece bastante orgânico entre os textos desses poetas”. Na década de 1970, “o destino de Brodsky parecia colidir o poeta com o círculo de sua juventude – e na reação desse círculo, de artigos críticos a epigramas, você pode ver uma controvérsia produtiva com o poético de Brodski …”

Os autores não permanecem no CVS individual – em vez disso, temos retratos coletivos de épocas à frente. Os poetas começam a nos conectar insuficientemente conhecidos relacionamentos horizontais, não círculos e grupos (embora sejam uma palavra), mas um princípios estéticos comuns. Portanto, as direções literárias bem conhecidas pelo leitor – romantismo, realismo, simbolismo e outros – obtêm uma lógica especial de desenvolvimento, característica apenas para eles. Assim, a biografia criativa de Pushkin foi construída em torno da “Evgeny Itgina” como os centros de sua poesia. É o “Evgeni Ojagin” que permite o monitoramento que os textos influenciados por Pushkin mostra sua evolução do romantismo ao realismo, entendendo as reações dos críticos e, finalmente, as obras de Puskin anteriores e posteriores estão interconectadas.

“Estávamos pensando em fazer uma declaração anti -guerra para ouvir seus apoiadores ativos da guerra”. Mediazona publicou uma entrevista com os criadores do Fictício (e popular) Z-Poet Genadi Rakitin

É difícil imaginar a história da literatura russa sem discutir o diálogo entre poesia e poder. O projeto “Polícia” não é exceção, mas se concentra apenas em um lado – uma reação de poesia às mudanças políticas no país. Os introdutores que abrem toda a seção ou palestra separada, na qual maior ou menos liberdade de poesia do que o poder, ou mesmo a disposição do poeta de escrever poesia “oficial”, também falam disso. Tudo o mais sobre política cultural é omitido da equação e nos permite evitar muitas especulações sobre tópicos como “Stalin e Poet”.

A resposta à mudança do curso político na Rússia imperial, à revolução, à “derretimento”, formam uma camada especial de textos nos quais uma clara diferença entre poesia “permitida” e ilícita é claramente visível. Parece que a primeira vez que essa história descrita extensivamente é uma poesia inédita e é muito fascinante monitorar sua sobreposição com os publicados oficialmente. Os mesmos autores – por exemplo, Jevtušenko – escreveram e não adquiriram a poesia e os textos de “publicação”. Da mesma forma, o navio, cujo trabalho era inédito, ainda poderia publicar várias músicas na imprensa soviética – o que significa que ele entendeu as regras da política cultural da época.

“Talvez mais importante tenha sido o limite estético – mesmo que ela não fosse falada, sentiu -se de ambos os lados”, escreve o crítico Lev Prarin. – Após a dissolução, muitos poetas desistiram fundamentalmente tentando publicar seus trabalhos na imprensa soviética, mentiras completas – os poemas foram escritos “na mesa”, para um círculo estreito de amigos, contando com um futuro leitor … no outro Mão, as tentativas de fazer saíram com algo obviamente “não -sovético”, causou raiva no campo literário soviético – geralmente dependendo dos vórtices imprevisíveis do vento ideológico. No caso da década de 1960, a poesia não resolvida – incluindo o Leningrado e o subterrâneo de Moscou – provou ser crucial para o tempo posterior.

A poesia russa contemporânea também é analisada pela primeira vez com essa integridade conceitual. Os autores o apresentam a um contexto complexo, incluindo foco em textos pós -colonial e feminista. Ao mesmo tempo, os criadores da “história da poesia russa” evitam deliberadamente tentar coletar “cânones”. O que vemos é realmente a genealogia – abordando ou discernindo o poeta, o que se reflete em seus textos. Ou seja, o cânon poético forma os próprios poetas, e toda geração pode construí -lo novamente, concordando ou controversa com seus antecessores.

Diferentes autores escrevem sobre diferentes períodos; portanto, não há visão de autor único no livro: Pelo contrário, temos uma chamada de visualizações e vozes de pesquisa. Assim, o historiador da literatura, o poeta e crítico Valerij Subinski escreve sobre a transformação da poesia antiga em sua própria poesia russa e revolução de Lomonos, sobre o último terço do século XIX e os autores do século de prata após a revolução de outubro, sobre os poetas dos emigrantes. , sobre o “grande estilo” da poesia soviética e do Leningrado “Segunda Cultura”. Filologista Alina Bodrova – Sobre as raízes, Pushkin e Lermont. História da literatura Alexander Dolinjin – Sobre “Evgenija Ojegin”. Publicista e escritor Alexander Arkhangelsky – sobre a década de 1960 na década de 1970. A filóloga Dina Magomedova fala sobre simbolismo e o que se seguiu: Akmeísmo e Futurismo. O crítico Lev Prarin – O Tjutchev e Fet, Nekrasov e sua escola, sobre o Silver Times “fora das tendências”, sobre os anos sessenta “oficial” e não certificado, sobre o subsolo e, finalmente, sobre a poesia moderna em sua complexidade.

“História da poesia russa” é estruturada como um curso de palestra. Talvez por causa do gênero, os textos que estão nele sejam fáceis de ler e convidar o leitor a dialogar. Eis que tal isso história Gorky, um dos autores e editor da prateleira, Lev Prarin: “Em algum lugar a meio caminho de One Pragmatics é o nosso curso atual. Obviamente, há coisas que são bastante especiais para um leitor estranho – e esses não são apenas nomes, mas também alguns princípios de poesia e considerações sobre a sociologia literária. Mas tentamos mostrar tudo isso claramente e amigável.

“História da poesia russa” é importante para sua independência. É lido não como outra página da história da cultura russa – retorna poesia à sua própria dimensão artística, na qual não deve haver lugar para a ideologia do estado. Os autores se abstêm de analisar músicas patrióticas (e acho que é o melhor), e as músicas sobre a guerra analisadas no livro mostram -a apenas como uma tragédia.

