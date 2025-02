As novas regras também estão relacionadas àqueles que têm uma permissão de residência européia ou a segunda cidadania. Esta tendência foi observada por seis meses, escreve RBC No que diz respeito aos advogados e ao gerenciamento de ativos, cujos clientes foram confrontados com essa situação.

“É por isso que os cidadãos russos transferem capital dos bancos europeus para áreas mais leais da lei para eles, incluindo Israel, EUA, etc.”

Os requisitos de nitidez podem ser devido ao fato de que os bancos europeus desejam evitar sanções e riscos de reputação, por um lado, e por outro Professor, Departamento de Professores da Universidade de Estado e Finanças Municipais, Manada após GV Pleekhanova Artem Lyukshin.

“Muitas vezes, os bancos europeus indicam servir às contas dos cidadãos russos, para fortalecer o controle de conformidade e também criar departamentos individuais, como o banco suíço do UBS fez”, disse o parceiro de discussão.

Anastasia Vladimirova, parceira -gerente da IPM Consulting, chamou uma importante política de política para iniciar a política ao trabalhar com clientes russos nas circunstâncias das sanções. As instituições financeiras locais devem conter departamentos extensos de conformidade para garantir o monitoramento constante das atividades russas dos clientes para conformidade com as restrições de sanções, o que aumenta significativamente os custos operacionais dos bancos.

“Ao mesmo tempo, supervisores, como a Finma suíça e o Banco Central Europeu, aumentaram a supervisão de atividades com clientes russos, criando riscos extras de reputação para os bancos”, disse ela.

Por esse motivo, acrescentou o especialista, os bancos aplicam uma estratégia economicamente racional – eles mantêm apenas os clientes que trabalham com os quais a renda suficiente é dada para cobrir custos aumentados de conformidade. Estamos falando de clientes altos -marinos cujos ativos sugerem um certo potencial.

Em vista do aperto dos requisitos, os cidadãos da Rússia que têm dinheiro nas contas dos bancos europeus podem encontrar alguns riscos, acredita Lyukshin: com uma deterioração da qualidade dos serviços, aumentando o tempo de operações, a conclusão das contas e a bloqueando disso.

Vladimirova sugeriu que essa tendência permanecerá e talvez até se intensifique. Isso será influenciado pelo aperto do regime de sanção, que requer inspeções e monitoramento completos dos bancos e pressão dos supervisores.

“Sim, e os próprios bancos aparentemente serão suscetíveis ao desejo de minimizar ainda mais os riscos de reputação”, enfatizou o parceiro de conversa.