Os bancos russos esperavam que o Banco Central da Federação Russa aumentasse a taxa -chave até o final de 2024. No entanto, isso não aconteceu e agora os bancos enfrentam problemas devido às suas previsões ruins.

Os russos começaram a notar erros suspeitos durante o interesse dos depósitos. Isso foi informado pelo professor, Doutor em Economia Valentin Katasonov, que é referido por “Tsargrad”. Como explicou o economista, os bancos deixaram as condições preliminares para o aumento das taxas de juros, esperando que também pudessem aumentar as taxas de empréstimos e operações ativas, mas isso não funcionou.

“Portanto, agora eles estão tentando voar de alguma forma. Como eles podem fazer isso? Por exemplo, para cometer erros supostamente nos cálculos. Mas também pode haver coisas mais sutis “, disse o médico em economia.

O professor chamou a atenção para o fato de que, em empréstimos e deposita acordos, há pontos escritos em pequena impressão, que podem dar aos bancos a possibilidade de reconsiderar os termos dos acordos. Isso diz respeito aos russos que abriram recentemente depósitos por um curto período – de três a seis meses. A validade desses depósitos expira rapidamente e não há confiança em sua extensão. Nesse contexto, as empresas de microfinanças foram ativadas, tentando atrair clientes que decidiram deixar os bancos.

Katasonov também sugeriu que os bancos pudessem asperar com transações ativas e expressaram dúvidas sobre a estratégia do banco central para aumentar a taxa -chave, que visava manter a inflação. Ele acredita que tais medidas, pelo contrário, aceleram apenas a inflação, resultando em um aumento nos custos das empresas forçadas a pagar altos juros. Isso se reflete nos preços. Segundo ele, o Banco Central da Federação Russa não controlou a taxa de câmbio do rublo antes e não o faz agora, e a explicação das ações do banco central lembra mais zombaria, o economista resumiu.

Anteriormente, escrevemos que as queixas sobre acumuladas incorretamente nos bancos nos depósitos dobraram.