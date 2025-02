Os banheiros de ouro retirados por 24 anos // o antigo capítulo da polícia em Stavropol foi oferecido um tempo enorme e uma multa

O ex -chefe do Movimento Stavropol de Stavropol, Alexey Safonov, que ficou conhecido em todo o país, graças aos banheiros de ouro criados por sua casa, o escritório do promotor no tribunal da cidade sugeriu que a colônia fosse condenada e multada em 100 milhões de rubis. O coronel foi acusado de criar uma comunidade criminal, que o suborno organiza uma jornada desobstruída nas estradas dos caminhões pesados.

O processo criminal contra o antigo chefe da polícia no território de Stavropol Alexey Safonov foi estabelecido em julho de 2021. Ele imediatamente atraiu maior atenção do público graças às fotos do interior da mansão, onde o policial com sua segunda família morava com gesso e banheiros de ouro. De acordo com a investigação, além de G -N Safonov, os funcionários da inspeção regional do movimento Vitaly Melchikov, Alexander Arjanuchin, Alexander Tkachenko, assim como os empresários Elena Melchikova, Evgeniy e Alena Sotnikova, Vladimir Parakin e Vitglev, foram os funcionários, Vladimir Parakin e Vitgenv, que foram os funcionários, Vladimir Parakin e Vitgeniy, Vladimir, e Vladimir, e Vladimir, e Vladimir, e Vladimir, e Vladimir, e Vladimir Parkin e Vitgeniy e Alena Sotnikova, Vladimi .

Os réus no caso criminal, que a GSU do Comitê de Investigação do Distrito Federal do Norte do Cáucaso, foi acusado do estabelecimento de uma comunidade criminosa organizada e participando (Artigo 210 do Código Penal da Federação Russa) recebendo suborno 290 do Código Penal da Federação Russa) e o abuso de poderes (Artigo 285 do Código Penal da Federação Russa).

De acordo com a investigação, o OPS foi criado por Alexey Safonov o mais tardar em 2013 e desde 2017, os participantes começaram a vender os chamados motoristas de caminhões altos que participaram do transporte de grãos e “cargas inertes” -Sand, pedra esmagada e outros edifícios Materiais.

A presença de um caminhão no pára -brisa desse passe permitiu que o motorista passasse livremente em postes estacionários e móveis da polícia de trânsito na região. Os cartões de visita estavam em busca, pois a maioria dessas máquinas combina com excelente sobrecarga. Depois de um mês, esse passe para o carro custa a quantia de 6 mil a 10 mil rublos. O dinheiro foi transferido para a conta de Elena Melchikova. De acordo com seu testemunho, o dinheiro arrecadado pelos motoristas foi à frente do controle e o departamento preventivo da polícia da estrada no território de Stavropol Alexander Arjanukhin e ele já os havia transferido para Alexey Safonov.

O tamanho do suborno, de acordo com a investigação, equivale a mais de 20 milhões de rublos.

Safonov se recusou a reconhecer a acusação de corrupção. Durante a investigação e o tribunal, ele constantemente declara sua inocência e que não tem conexão com a fraude de Misses. Segundo ele, durante a investigação, a pressão estava constantemente nele: ele se recusou a se encontrar com crianças e parentes e “mais de 28 vezes durante a investigação, eles estavam se mudando para isolatadores investigativos do país”.

Enquanto falava no tribunal, ele listou vários episódios quando, de acordo com o caso criminal, recebeu subornos em seu escritório, mas, de fato, segundo ele, ele estava deitado no hospital ou em outra região. O policial também afirmou que havia demitido Alexander Arjanukhin em 2020, um ano antes do início de um processo criminal. G -n Arjanukhin, observamos, foi a principal testemunha no caso, mas em 13 de março de 2023 ele cometeu suicídio. Devido à sua “reserva”, de acordo com o réu de Safonov, seu vice Alexander Tkachenko, que sofre de câncer, morreu.

O promotor, falando no debate, afirmou que o escritório do promotor apresentado pelo réu durante a investigação judicial foi comprovado pelo caso e pelo testemunho.

O promotor estadual propôs nomear Safonov 24 anos na colônia de segurança máxima e uma multa de 100 milhões de rublos.

Os defensores do ex -chefe da polícia de trânsito, Denis Logov e Alexander Dudin, disseram que “nem testemunhas nem os arquivos do caso confirmam o envolvimento de Alexey Safonov em atividades criminosas”. “As atividades pelas quais outras pessoas podem ser condenadas neste caso sem a participação de Safonov”, disseram os advogados.

A maioria dos réus no caso de G -N Safonov já é condenado pelo Tribunal da Cidade por várias condições de punição. Em dezembro de 2023, seu ex -subordinado Vitaly Melchikov foi condenado por seis anos de regime rigoroso. Sua esposa Elena Melchikova, que administra a empresa de transporte de carga, foi condenada a cinco anos em um modo comum de atraso. Seus negócios foram ouvidos de maneira simplificada – eles haviam concluído um acordo para cooperar com o escritório do promotor. Com cinco a cinco anos e meio, eles também foram recebidos por proprietários e funcionários de empresas de transporte Evgeny e Alena Sotnikov, bem como por Victor Gorslov.

Alexandra Larintsev, Piaathigorsk