Os benefícios serão indexados em quase 10%

A partir de 1º de fevereiro, a Rússia indexará vários pagamentos mensais, incluindo pensões de seguro. O chefe do Fundo Social de Sergey Chapkov disse que os aposentados também receberão um aumento em janeiro. Ele escreve sobre isso “Jornal russo”.

“A indexação já acabou e os 39 milhões de aposentados receberão um aumento no valor com a pensão de fevereiro, incluindo o suplemento para janeiro”, disse ele. Assim, a pensão do seguro aumentará em 9,5% em comparação com 1 de janeiro. Os pagamentos serão feitos de acordo com o calendário usual – de 3 a 25 de fevereiro.

Além disso, a partir de 1º de fevereiro, outros pagamentos mensais serão indexados com a taxa de inflação de 9,5%. Isso afetará mais de 15 milhões de beneficiários de várias categorias, incluindo pessoas com deficiência, veteranos de guerra e Chernobyles.

O capital da maternidade também aumentará na mesma porcentagem: para o primeiro filho, será de 690,3.000 rublos e no segundo – 912,2 mil rublos.

Subsídios mensais de cuidados infantis com menos de 1,5 ano para pais não trabalhadores, serviços em um momento no nascimento ou adoção da criança, bem como pagamentos de maternidade também serão indexados.

Anteriormente, o Ministério do Trabalho qualificou a quantidade máxima de benefícios de desemprego em 1º de fevereiro.