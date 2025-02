Os bombeiros eliminaram fogo aberto na construção da fábrica elétrica

Pouco antes, a localização de um incêndio foi anunciada 300 metros quadrados. Agora, os resgatadores estão investigando o prédio, brigando com focos nele. Um trem de incêndio continua trabalhando no local da situação de emergência.

De acordo com dados atualizados, cinco pessoas ficaram feridas como resultado de um incêndio, elas são oferecidas a toda a ajuda necessária. Um caso criminal foi estabelecido com base em uma emergência com base no artigo 238 do Código Penal da Federação Russa “A prestação de serviços que não atendem aos requisitos de segurança”, o escritório do promotor público assumiu o controle do controle .