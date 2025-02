Os bombeiros federais extintos por Los Angeles perguntaram à gerência

O Washington Post informou que as mensagens da administração da proposta renunciaram voluntariamente ao pessoal federal dos bombeiros na Califórnia.

“Foi um tapa na cara”, comentou a situação Post de Washigton O bombeiro Justin Brown, que estava envolvido na eliminação de incêndios na parte norte do distrito de Los Angeles.

Conforme indicado na publicação, essa proposta recebeu quase todos os funcionários dos bombeiros federais. De acordo com as informações disponíveis, o governo dos EUA, portanto, deseja reduzir as despesas orçamentárias do estado.

A Federação Nacional de Trabalhadores Federais pediu aos bombeiros que não assinassem os pedidos propostos pelas autoridades para rejeitar.

Os incêndios da Califórnia causaram enormes danos à infraestrutura pública e sua natureza. Agora, em muitas colônias da região, os moradores relatam falta de produtos.